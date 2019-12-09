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KKTC gazi ve şehit yakınlarına milli mücadele plaketi verildi

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından gazilere ve şehit yakınlarına Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti (KKTC) Milli Mücadele plaketi verildi.

09.12.2019 16:42 | Son Güncelleme: 09.12.2019 16:47KKTC gazi ve şehit yakınlarına milli mücadele plaketi verildi
Zonguldak'ın ilçesinde Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından gazilere ve şehit yakınlarına Kuzey Türkiye Cumhuriyeti (KKTC) Milli Mücadele plaketi verildi.

Sevgi Evleri Kapalı Salonu'nda düzenlenen tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından başladı.Törene katılanlar arasında, Çaycuma Kaymakamı Muharrem Coşgun, Gökçebey Kaymakamı Oğuzhan Erdi Atak, Gökçebey Belediye Başkanı Vedat Öztürk, Çaycuma Jandarma Komutanı Üsteğmen Bayram Dündar, Gökçebey Jandarma Komutanı Teğmen Emre Arslan, Çaycuma Emniyet Müdürü Ömer Seyfi Paça, Çaycuma Askerlik Şubesi Başkanı ve Garnizon Komutanı Vekili Kıdemli Ç. Muhammet Fatih Özdemir, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Kemal Gümrükçü, Çaycuma Sosyal Hizmetler Müdürü Tuncay Ünlütürk, Çaycuma Çocuk Evleri Sitesi Müdürü Mesut Özmekik, KKTC gazileri ve şehit yakınları katıldı.

Kıbrıs Barış Harekatında ebediyete intikal eden şehitlere rahmet dileyerek başlayan Çaycuma Kaymakamı Muharrem Coşgun, plaket töreni öncesi yaptığı konuşmada şunları söyledi:

"Ülkemiz ve ülkemizin yavru vatanı Kıbrıs'ın hainlere karşı 1924 yılında verdiğimiz mücadelede siz kahraman gazilerimiz canınızla kanınızla orada mücadele ettiniz. Bu ülkeyi, bu bayrağı milli manevi duygularınızı el üstünde tutmak için siz orada kahramanca savaştınız. Türkiye'mize karşı yapılmış bölücü terör örgütü başta olmak üzere birçok şehit verdik. Ben şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Geride kalan kahraman gazilerimize şükran ve minnettarlarımı sunuyorum. Onların gelecek hayatlarında sağlıklı yaşamalarını temenni ediyorum."

KKTC Milli Mücadele plaketi ise Aydoğan Kolçak, Cafer Muşlu, Ali Okur, İsa İtişken, Ali Çiloğlu, Hasan Zurnacı, Emin Yurt, Muhammet Malakcı, Süleyman Çiloğlu, Celal Engin, Giyasi Özkan, Mehmet Mısırlı, Asef Üstünkul, Behçet Özdemir, Kemal Üstüntaş, Ali Albuzlu'ya verildi. - ZONGULDAK

Çaycuma, Kıbrıs, Güncel

Kaynak: İHA

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