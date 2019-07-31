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KKTC heyeti Büyükkılıç'ı ziyaret etti

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı'ndan gelen heyeti kabul etti.

31.07.2019 14:16 KKTC heyeti Büyükkılıç'ı ziyaret etti
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı'ndan gelen heyeti kabul etti.
Belediyeden yapılan yazılı yazılı açıklamaya göre, KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı Müsteşarı Kemal Bağzıbağlı başkanlığındaki heyet, Baykan Büyükkılıç'ı ziyaret etti.
Bağzıbağlı, ziyarette yaptığı konuşmada, Kayseri'nin toplu taşıma konusundaki çalışmalarını incelediklerini ve çok başarılı bulduklarını belirterek, ülkelerinde yapmak istedikleri çalışmalar için Büyükkılıç'tan destek istedi.
Başkan Büyükkılıç da Kayseri'deki örnek çalışmaları başka illerle de paylaştıklarını ifade ederek, KKTC için de her türlü desteği verebileceklerini aktardı.

Ulaştırma Bakanlığı, Bayındırlık, Kayseri, Kıbrıs, Güncel

Kaynak: AA

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