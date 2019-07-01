KKTC hükümeti: "Düşen S-200"

KKTC Başbakan, S-200 füzenin Taşkent köyü bölgesine düştüğünü doğruladı. KuzeyTürk Cumhuriyeti (KKTC)Başbakan Özel Tatar veDışişleri Bakanıözel gündem ile toplamasının ardından açıklamalarda bulundu. Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı ve GKK Komutanı da toplantıda hazır bulundu. KKTC Başbakan Ersin Tatar, akşam geç saatlerde S-200 füzesinin bir parçasının KKTC Taşkent- Güngör arasındaki bölgeye düştüğünü ve bölgede ciddi bir tahribat meydana geldiğini anımsattı. Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı (KTBK) ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanı (GKK) Komutanı ile bölgede incelemelerde bulunduklarını ve elde edilen sonuçların Kolordu üzerinden Ankara Genel Kurmay Başkanlığı'na iletildiğini ve orada yapılan detaylı incelemede "İsrail ve Suriye arasındaki çatışma ve Suriye'nin füze sisteminin ateşlenmesi ile bir füzenin kaza sonucu raydan çıkarak buraya kadar intikal ettiğinin" saptandığını anlatan Başbakan Ersin Tatar, bölgeye düşen füzenin herhangi bir zehirli gaz veya kimyasal madde yaymasının söz konusu olmadığını da açıkladı. Tatar, "Halkımız rahat olsun. Bunun bir kaza sonucu olabileceği anımsanarak, yakın zamanda tekrarlanacağı veya bölgenin risk altında olabileceği düşünülmesin" dedi. Başbakan Ersin Tatar, zehirli bir gaz mevcut olmadığını ve bölgenin risk altında olmadığını vurguladı."SURİYE'NİN ATTIĞI BİR FÜZE KAZA SONUCU BURAYA DÜŞTÜ"KKTC Dışişleri Bakanı Kudret Özersay ise yaptığı açıklamada şunları söyledi:"Dün akşam İsrail tarafından yapılan yoğun çatışmalar sonucu Suriye'nin attığı bir füzenin kaza sonucu buraya düştüğü anlaşılmaktadır. Rusya'da S-200 olarak tanımlanan NATO da SA5 mobil olarak kontrolsüz olarak Taşkent köyü yakınlarına düşmüştür. Elde edinilen bilgilerin birbiri ile örtüştüğünü ve panik yapmayı gerektirecek bir durum olmadığını belirten Özersay, "Genelkurmay Başkanı ile yaptığım görüşmede de panik yapacak bir durum olmadığını istisnai bir durum olduğunu da teyit etmiştir" dedi.(İHA)