KKTC İçişleri Bakanı Baybars'tan kadın cinayeti tepkisi
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, Kadınlar Günü'nde Girne'de Elif Lort'un (45) nişanlısı Abdullah Çelik tarafından bıçaklanarak öldürülmesine tepki gösterdi.
10.03.2020 09:31 | Son Güncelleme: 10.03.2020 09:31
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, Kadınlar Günü'nde Girne 'de Elif Lort'un (45) nişanlısı Abdullah Çelik tarafından bıçaklanarak öldürülmesine tepki gösterdi.
Açıklama yapan Baybars, "8 Mart gecesi yaşanan vahşet sadece bir kadına karşı değil, toplumun tümüne karşı işlenmiş bir cinayettir. Kadına yönelik her türlü şiddette karşı toplum olarak sesimizi ve mücadelemizi yükseltmeliyiz" dedi.
Kaynak: DHA
Haberin Videosu :KKTC İçişleri Bakanı Baybars'tan kadın cinayeti tepkisi
Etiketler : Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Dünya Kadınlar Günü, Süleyman Soylu, Girne, Dünya
Manşet
Haberler
Haberler
Öğretmen, birinci sınıf öğrencilerine cinsel içerikli kitap hediye edince veliler şikayet etti
Haberler
Mustafa Sandal'dan Acun Ilıcalı'ya gönderme: O Ses Türkiye müzik değil şov yarışması
Haberler
İkinci kattan düşen 16 yaşındaki genç kızın feci ölümü kamerada!
Haberler
FETÖ/PDY üyelerinin kendi aralarında kurduğu "LOVE" isimli izdivaç grubu deşifre oldu
Haberler
ABD, Taliban'la imzaladığı anlaşma kapsamında Afganistan'daki askerlerini çekmeye başladı
Haberler
Mülteci krizi İngiliz basınında: Erdoğan, AB'yle yaptığı görüşmeyi terk etti
Haberler
İBB Araştırma Komisyonu, Yenikapı'daki araçlarla ilgili raporunu açıkladı: Makam aracı değil, hizmet aracı