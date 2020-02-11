KKTC ile Türkiye'nin asgari ücreti arasında 808 liralık fark oluştu

KKTC'de 2019 Ağustos ayında asgari ücret 250 lira artışla brüt 3 bin 400, net 2 bin 958 liraya yükseltilmişti. Geçen yılın Ağustos ayından bu yana uygulanan 2 bin 958 liralık net asgari ücrete yüzde 5,9 zam geldi. Böylelikle KKTC'deki asgari ücret, brüt 3 bin 600, net 3 bin 132 lira oldu.

Türkiye 'de ise asgari ücret 2020 yılı için net 2 bin 324 lira oldu. Böylece yavru vatan ile Türkiye'nin asgari ücretinde 808 liralık fark oluştu.

İŞÇİ SENDİKALARI MEMNUN OLMADI

Sözcü'de yer alan habere göre, KKTC'de asgari ücretle çalışanlar ile işçi sendikaları, yeni düzenlemeden memnun olmadı. Eşit Hak ve Adalet Sendikası (HAKSEN), Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun belirlediği brüt 3 bin 600 TL, net 3 bin 132 TL olan yeni asgari ücretin "Özel sektör çalışanlarını açlığa ve sefalete mahkum ettiği" görüşünü savundu.

HAKSEN Genel Başkanı Eren Büyükoğlu, yaptığı açıklamada, asgari ücretliye brüt yapılan 200 TL, net 174 TL'lik artışın "Çalışanlarla alay etmek" olduğunu öne sürdü.

'İKİ KEZ DAHA ARTIŞ YAPILABİLİR'

KKTC Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faik Sucuoğlu ise belirlenen asgari ücretin bu yılın son asgari ücreti olmadığını, süreç içerisinde sektörel gelişmelerin takip edileceğini, gerekli görülürse, yıl ortası ve sonunda iki kez daha artış yapılabileceğini söyledi.