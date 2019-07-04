04.07.2019 17:33
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KKTC Kurucu Cumhurbaşkanı Denktaş'ın ailesinden 'anıt mezar' tepkisi

KKTC Kurucu Cumhurbaşkanı Denktaş

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Kurucu Cumhurbaşkanı Raif Rauf Denktaş'ın anıt mezarının 7 yıldır bütçe yetersizliği nedeniyle tamamlanmaması, ailesinin tepkisine neden oldu.


KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Kurucu Cumhurbaşkanı Raif Rauf Denktaş'ın anıt mezarının 7 yıldır bütçe yetersizliği nedeniyle tamamlanmaması, ailesinin tepkisine neden oldu. Denktaş'ın kızı Ender Denktaş Vangöl, anıtın yapılmamasında sorumlu tuttuğu siyasilere, "Gelecek anma törenlerine hiçbirinin gelmesine müsade etmeyeceğim" diyerek tepki gösterdi.
Babası Denktaş'ın vasiyetinin oğlunun yanına defnedilmek olduğunu ifade eden Vangöl, "Bıraksınlar vasiyetini yerine getirelim. 'O artık devlete mal olmuş, bunu yapamazsınız' diyenleri şiddetle kınıyorum. Ben babamın mezarına istediğim an gidip, duamı edemiyorum. Kapılar kilitli ve ben onu o beton yığınları içinde görmeye dayanamıyorum. Buna kimsenin hakkı yoktur" dedi.
"Bu konuda yüreğimiz yanık. Bu yıl artık dananın kuyruğu kopacak" ifadelerini kullanan Vangöl,"Dayanamıyoruz ve katlanamıyoruz. Bunu hak etmişse (Rauf Denktaş) çıkıp desinler ki başaramadık, yapamadık. Gücümüz hiç bir şeye olduğu gibi buna da yetmedi" dedi.
6 HÜKÜMET DE YAPMADI
KKTC Kurucu Cumhurbaşkanı Raif Rauf Denktaş, 13 Ocak 2012 yılında vefat etti. Denktaş'ın ölümünün ardından anıt mezar yapılması kararı alındı. 2012'den bugüne kadar 6 hükümet görev almasına rağmen anıt mezar tam anlamıyla tamamlanamadı. Son 7 yılda, Denktaş'ın oğlu Serdar Denktaş da 3,5 yıl Maliye Bakanlığı yaptı.
Denktaş'ın anıt projesi tamlandığında, içerisinde anıt ve müze olacak.

- Lefkoşa
Kaynak: DHA
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