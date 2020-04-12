KKTC'li çocuklardan "Teşekkürler Türkiye'm" klibi
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) bir grup çocuk, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı verilen mücadele sürecinde her zaman Kıbrıslı Türklerin yanında olan Türkiye için "Teşekkürler Türkiye'm" isimli klip yayımladı.
12.04.2020 15:26 | Son Güncelleme: 12.04.2020 15:26
Klibin başında bir kız çocuğu "Bir başkadır benim memleketim" isimli parçayı seslendirirken, Kıbrıs Türkü çocuklar, Kovid-19 sebebiyle yaşanan zorlu süreçte desteklerini esirgemeyen Türkiye'ye teşekkür etti.
KKTC Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, "Teşekkürler Türkiye'm" isimi klibi, Twitter hesabı üzerinden paylaşarak "Nesilden nesile; her şartta birlikte... #TeşekkürlerTürkiyem" ifadesini kullandı.
Kaynak: AA
Etiketler: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Türkiye, Güncel