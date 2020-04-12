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KKTC'li çocuklardan 'Teşekkürler Türkiyem' klibi

KKTC'li çocuklardan 'Teşekkürler Türkiyem' klibiSefa KARAHASAN, LEFKOŞA (DHA)- Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Ekonomi ve Enerji Bakanı Taçoy'un, koronavirüs (Covid-19) nedeniyle Türkiye'nin KKTC'ye yardımlarına teşekkür eden çocukların videolarını yayınlaması gündem oldu.

12.04.2020 15:31 | Son Güncelleme: 12.04.2020 15:33
KKTC'li çocuklardan 'Teşekkürler Türkiyem' klibi
Sefa KARAHASAN, LEFKOŞA (DHA)- Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Ekonomi ve Enerji Bakanı Taçoy'un, koronavirüs (Covid-19) nedeniyle Türkiye'nin KKTC'ye yardımlarına teşekkür eden çocukların videolarını yayınlaması gündem oldu.
KKTC Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy koronavirüs nedeniyle Türkiye'nin KKTC'ye yardımlarına teşekkür eden çocukların videolarını yayınladı.
Taçoy'un,"Nesilden nesile, her şartta birlikte. Teşekkürler Türkiyem" notuyla paylaştığı videoda, Türkiye'nin her şartta Kıbrıs Türk halkının yanında yer aldığı vurgulanıyor.
'GÜZEL TÜRKİYEM, MİNNETTARIZ'
Gençler, "Her zaman yanımızda olan Anavatan Türkiye'miz bu zor dönemlerde de yanımızda. Güzel Türkiyemiz, minnettarız sana" ifadelerini kullandı.
Türkiye, KKTC'ye koronavirüs nedeniyle; 30 bin adet 3 katlı cerrahi maske, 30 bin pudrasız vinil eldiven, 3 bin adet EN149 maske, 300 koruyucu tulum ve 300 koruyucu gözlük yardımı yaptı. KKTC’li çocuklardan ’Teşekkürler Türkiyem’ klibi

Kaynak: DHA

Etiketler: Koronavirüs, Türkiye, Kıbrıs, Güncel
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