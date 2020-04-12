Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

KKTC?li çocuklardan ?Teşekkürler Türkiyem? klibi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Ekonomi ve Enerji Bakanı Taçoy'un, koronavirüs (Covid-19) nedeniyle Türkiye'nin KKTC'ye yardımlarına teşekkür eden çocukların videolarını yayınlaması gündem oldu.

12.04.2020 16:17 | Son Güncelleme: 12.04.2020 16:17
KKTC?li çocuklardan ?Teşekkürler Türkiyem? klibi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Ekonomi ve Enerji Bakanı Taçoy'un, koronavirüs (Covid-19) nedeniyle Türkiye 'nin KKTC'ye yardımlarına teşekkür eden çocukların videolarını yayınlaması gündem oldu.

KKTC Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy koronavirüs nedeniyle Türkiye'nin KKTC'ye yardımlarına teşekkür eden çocukların videolarını yayınladı.

Taçoy'un,"Nesilden nesile, her şartta birlikte. Teşekkürler Türkiyem" notuyla paylaştığı videoda, Türkiye'nin her şartta Kıbrıs Türk halkının yanında yer aldığı vurgulanıyor.

'GÜZEL TÜRKİYEM, MİNNETTARIZ'

Gençler, "Her zaman yanımızda olan Anavatan Türkiye'miz bu zor dönemlerde de yanımızda. Güzel Türkiyemiz, minnettarız sana" ifadelerini kullandı.

Türkiye, KKTC'ye koronavirüs nedeniyle; 30 bin adet 3 katlı cerrahi maske, 30 bin pudrasız vinil eldiven, 3 bin adet EN149 maske, 300 koruyucu tulum ve 300 koruyucu gözlük yardımı yaptı.


Kaynak: DHA

Etiketler: Koronavirüs, Türkiye, Kıbrıs, Dünya
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Dünya Manşet

Haberler

Bilim insanları: Temmuz’dan önce kontrol altına alınması imkansız Haberler
Bilim insanları: Temmuz'dan önce kontrol altına alınması imkansız
Ölümcül virüs, ABD’nin Vuhan’da yaptığı deneylerle mi ortaya çıktı? Haberler
Ölümcül virüs, ABD'nin Vuhan'da yaptığı deneylerle mi ortaya çıktı?
DSÖ’nün Türkiye’ye güveni tam: Hastaneler ve uzmanlarınızla virüsü yeneceksiniz Haberler
DSÖ'nün Türkiye'ye güveni tam: Hastaneler ve uzmanlarınızla virüsü yeneceksiniz
Koronavirüs, bir ülkede +18 oyuncak satışlarını patlattı Haberler
Koronavirüs, bir ülkede +18 oyuncak satışlarını patlattı
Avrupa ülkesinin korona kumarı! Vaka sayısındaki artışa rağmen yasak getirmiyorlar Haberler
Avrupa ülkesinin korona kumarı! Vaka sayısındaki artışa rağmen yasak getirmiyorlar
Sağlık uzmanları, koronavirüsün farklı iki belirtisini rapor etti Haberler
Sağlık uzmanları, koronavirüsün farklı iki belirtisini rapor etti
Putin’in ziyaret ettiği hastanede 180 doktor virüse yakalandı Haberler
Putin'in ziyaret ettiği hastanede 180 doktor virüse yakalandı
ABD, bu fotoğraftaki şahsı yakalayana 10 milyon dolar ödül verecek Haberler
ABD, bu fotoğraftaki şahsı yakalayana 10 milyon dolar ödül verecek
Haberler ›› Dünya ››KKTC?li çocuklardan ?Teşekkürler Türkiyem? klibi - Haberler

Son Dakika Dünya Haberleri

17:34: Toprak almak istediği inşaattan düşerek yaralandı - Haberler 17:20: Öğrenciler maske üretimine başladı - Haberler 17:10: Mustafa dede "evde kalan" komşuları için ud çalıp türkü söylüyor - Haberler 17:07: Kilis'te 16 adet mayın bulundu - Haberler 17:06: Ardahan'da orman yangını kontrol altına alındı - Haberler 16:47: Tekirdağ'da hırsızlar, köpekleri kemikle besleyip 20 koyunu çaldılar - Haberler 14:06: Selin hemşirenin yasak sonrası marketlere koşanlara verdiği tepki sosyal medyada gündem oldu