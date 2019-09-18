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Kktc'li iş insanı, yasa dışı bahis oynattığı suçlamasıyla tutuklandı

Yasa dışı bahis oynattığı iddiasıyla gözaltına alınan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) ünlü iş adamlarından Akacan Holding Yönetim Kurulu Başkanı Bulut Akacan, bugün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

18.09.2019 16:07Kktc'li iş insanı, yasa dışı bahis oynattığı suçlamasıyla tutuklandı
Yasa dışı bahis oynattığı iddiasıyla gözaltına alınan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) ünlü iş adamlarından Akacan Holding Yönetim Kurulu Başkanı Bulut Akacan, bugün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Mahkeme, Akacan'ın tutuklu yargılanmasına karar verdi. KKTC'de gündem olan olay, iki hafta önce patlak verdi.

Girne İlçesi'ne bağlı Mali Suçlarla Mücadele Şube Amirliği ekipleri, Akacan'ın sahibi olduğu özel bir rezidansa baskın düzenledi.

Düzenlenen baskında 'yasa dışı bahis sitelerine call-center hizmeti vermek suretiyle bahis ve kumar oynattığı' tespit edilen Akacan'ın dayısı Okan E., Gizem P., Nilay Ş., Nuh Can E., Batuhan Ç., Baran A., Burak Ç., İrfan Ö., Edip Hüseyin A., Elif Ç. gözaltına alındı.

Yakalanların ifadeleri üzerine polis, Bulut Akacan'ı Lefkoşa Mali Şube'ye ifadeye çağırdı. Yaklaşık 8 saat ifade veren Akacan, polis tarafından gözaltına alındı. Akacan, bugün yeniden Girne Kaza Mahkemesi'ne çıkarıldı. Mahkeme, Akacan'ın tutuklu yargılanmasına, diğer zanlıların da tutuksuz yargılanmasına karar verdi.

Akacan daha önce de bir darp olayı nedeniyle gözaltına alınmıştı. Akacan ve korumaları, bir restoranda karıştıkları kavga nedeniyle Girne Kaza Mahkemesi'ne çıkarılmıştı. Akacan'ın olayla ilgili davası devam ediyor.



Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Kıbrıs, Dünya

Kaynak: DHA

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