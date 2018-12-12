KKTC'li Kardeşlerimize Yönelik Spor İzolasyonları Kaldırılmalı"

12 Aralık 2018 Çarşamba 14:23



12 Aralık 2018 Çarşamba 14:23

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) sporcularına uygulanan ambargonun kaldırılmasını beklediklerini belirterek, "Uluslararası spor camiasına da KKTC'li kardeşlerimize yönelik spor izolasyonlarının kaldırılması konusundaki çağrımızı yineliyoruz." dedi.KKTC'nin Başkenti Lefkoşa'da gerçekleştirilen 12. Spor Şurası Genel Kurulu, Açık Öğretim Fakültesi toplantı salonunda başladı.Şuraya, KKTC Başbakanı Tufan Erhürman, Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, bazı milletvekilleri ve ilgili yetkililer katıldı.Bakan Kasapoğlu, şuranın açılışında yaptığı konuşmada, geçen hafta ülkede yaşanan sel felaketinde hayatını kaybedenler için başsağlığı dileklerinde bulundu.KKTC'nin spor alanında atacağı adımların, takip edeceği politikaların değerlendirileceği şurada olmaktan duyduğu mutluluğu dile getiren Kasapoğlu, "Sporda başarı için doğru politikaların tespit edilip uygulanması son derece önemlidir." dedi.Kasapoğlu, şurada belirlenecek politikaların gençlerin bedenen ve zihnen geleceğe hazırlanması konusunda kendilerine büyük katkı sağlayacağına inandığını belirterek, Türkiye'de son 16 yılda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde spor alanında çok önemli gelişmeler kaydettiklerini söyledi.Milli Eğitim Bakanlığı ile işbirliği içerisinde bir milyona yakın gence "Sportif Yetenek Taraması" projesini hayata geçirdiklerini anlatan Kasapoğlu, sporun tabana yayılması için bu projeyi çok önemsediklerini vurguladı.Bakan Kasapoğlu, proje sayesinde bir taraftan gençleri spora yönlendirdiklerini, bir yandan da modern tesisleri genç yeteneklerle buluşturduklarını belirterek, "Şimdi biz tohum ekiyoruz. İlerleyen dönemde bu çabalarımızın sporumuza önemli yetenekler kazandıracağına olan güvenimiz tam. Aynı projeyi KKTC'de uygulamak için de sizlere gerekli desteği vermeye hazır olduğumuzu belirtmek isterim." diye konuştu."Yabancılaşmasının önüne geçmek için beraber çalışmalıyız"Gençler arasındaki kardeşlik bağlarını güçlendirmenin asli görevleri olduğunu belirten Kasapoğlu, "Gençlerimizin birbirlerine, kültürlerine ve geleneklerine yabancılaşmasının önüne geçmek için beraber çalışmalıyız. KKTC'deki gençlik ve spor anlamındaki tüm çalışmaları desteklemeyi sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.Kasapoğlu, Türkiye ile KKTC arasında geçmişten beri süre gelen işbirliğinin ve kardeşlik ilişkilerinin yeni dönemde de artarak devam edeceğine inandığına işaret ederek, gençlik ve spor alanındaki mevcut ilişkileri geliştirmenin ve daha ileri noktalara taşınmanın gayreti içinde olacağını söyledi.KKTC'ye modern anlamda iki adet gençlik merkezi ve bir adet daha tartan atletizm pisti kazandırmak istediklerini vurgulayan Kasapoğlu, bu hususta gerekli çalışmaları gençlik ve spor dairesi ile birlikte yürüttüklerini ve üzerilerine düşen adımları atmaya hazır olduklarını kaydetti.- "KKTC'ye desteğimizi her zaman sürdüreceğiz"Türkiye ile KKTC arasında kardeşlik bağlarının güçlü kalmasının en önemli araçlarından birinin gençler arasındaki kültürel ve sportif faaliyetlerin yaygınlaştırılması olduğuna dikkati çeken Kasapoğlu, "Gençlerimizin kaynaşmasına, kardeşlik bağlarının güçlenmesine vesile olacak adımların atılması için KKTC'ye desteğimizi her zaman sürdüreceğiz. Geçmişini bilen, tarihte yaşanan acıların farkında olarak yetişen nesillerimiz vatanlarına, yurtlarına sahip çıkacak ve geleceğe daha sağlam adımlarla ilerleyeceklerdir." değerlendirmesine bulundu."KKTC'ye uygulanan haksız spor ambargosunu şiddetle kınıyoruz"Bakan Kasapoğlu, KKTC sporcularına uygulanan haksız spor ambargosunu ülke olarak şiddetle kınadıklarını belirterek, spor konusunun, siyasi kararlarla darbe almasının kendilerini üzdüğünü ifade etti.Ambargoların her şeyden önce adalet duygusu ile bağdaşmayan bir insan hakları ayıbı olduğunu kaydeden Kasapoğlu, "Türkiye olarak Kıbrıslı Türk kardeşlerimizin, gençlerimizin uluslararası arenada var olması için desteğimizi sürdürüyoruz. Kıbrıs Türk halkının uluslararası spor arenasında görünür olması için özgürlüğünden vazgeçmesini beklemek, son derece haksız bir beklentidir. Uluslararası spor camiasına da KKTC'li kardeşlerimize yönelik spor izolasyonlarının kaldırılması konusundaki çağrımızı yineliyoruz." şeklinde konuştu.Bakan Kasapoğlu, konuşmasının ardından Ankara'daki temasları dolayısıyla KKTC Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu ile görüşmesini ve Güzelyurt'taki 2. Selim Yurdu, Refika Öğretmen Yurdu ve Üner Berkalp Stadyumu'na yapacağı ziyaretleri iptal ederek Ada'dan ayrıldı.