Haberler » Güncel » KKTC'li milletvekillerinden İHA'ların konuşlandığı Geçitkale Havaalanı'na ziyaret - Haber

KKTC'li milletvekillerinden İHA'ların konuşlandığı Geçitkale Havaalanı'na ziyaret

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Zorlu Töre ile bazı milletvekilleri, Türkiye'den gelen insansız hava araçlarının (İHA) konuşlandığı Geçitkale Havaalanı'nı ziyaret etti.

24.12.2019 17:54 | Son Güncelleme: 24.12.2019 17:54 KKTC'li milletvekillerinden İHA'ların konuşlandığı Geçitkale Havaalanı'na ziyaret
Kuzey Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Zorlu Töre ile bazı milletvekilleri, 'den gelen insansız hava araçlarının (İHA) konuşlandığı Geçitkale Havaalanı'nı ziyaret etti.
Türk Ajansı Kıbrıs'ın (TAK) haberine göre, Töre'ye, Ulusal Birlik Partisi milletvekilleri Oğuzhan Hasipoğlu ile Yasemin Öztürk, Halkın Partisi Milletvekili Hasan Topal, Demokrat Parti Milletvekili Koral Çağman ve Yeniden Doğuş Partisi Milletvekili Bertan Zaroğlu eşlik etti.
Töre, ziyaret öncesi yaptığı açıklamada, Rum tarafının sürekli silahlandığını, İsrail'den 8 İHA ve silahlı insansız hava aracı (SİHA) aldığını hatırlatarak, "Türkiye'nin de burada bir adım atması gerekirdi. Türkiye'nin, Türk ordusunun bölgede caydırıcı gücünü artırmak lazım." dedi.
Töre, Geçitkale Havaalanı'na İHA'ların konuşlandırılmasıyla Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bir savaş hazırlığı içinde olmadığını, barışa dair caydırıcı bir adım attığını ifade etti.
Türkiye ve Türk ordusunun bölgede ne kadar caydırıcı gücü olursa Rum tarafı ve Yunanistan'ın da o kadar saldırganlıktan uzaklaşacağını belirten Töre, Rumların silahlanmaları ve ortak tatbikat yapmaları sonucunda İHA'ların konuşlandırılmasının şart olduğuna vurgu yaptı.
Töre ve milletvekilleri, Geçitkale Havaalanı girişinde Kıbrıs Türk halkının özgürlük mücadelesi lideri Dr. Fazıl Küçük, Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş ve Atatürk posterleri, KKTC ve Türk bayraklarıyla poz verdi.
KKTC hükümetinden Geçitkale kararı
KKTC Bakanlar Kurulu, 13 Aralık'ta Geçitkale Havaalanı'nın İHA'larla yürütülecek faaliyetler için kullanılması kararı almıştı.
KKTC hükümeti, Türkiye'nin talebi üzerine Geçitkale Havaalanı'nın Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığına (KTBK) tahsis edilmesine onay vermişti.
Geçitkale Havaalanı'na ilk İHA 16 Aralık'ta Türkiye'den getirildi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Türkiye, Kıbrıs, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

19:22   Giresun'daki örtü yangınları - Haber
19:20   Kütahya şüpheli çantadan kıyafet çıktı - Haber
19:18   Mardin'in emektar otomobili müzeye bağışlandı - Haber
19:18   Beypazarı Belediyesinin camilere temizlik hizmeti sürüyor - Haber
19:17   Edirne seyir halindeki otomobil alev alarak yandı - Haber
18:08   Çocuğunun yanında eşini döven koca için istenen ceza belli oldu - Haber
18:06   Trabzon'da 6 ilçedeki 8 noktada örtü yangınları devam ediyor! Rize'ye de sıçradı - Haber
17:33   İstanbul'da küflenmiş sucuklarla yakalanan kişiye 23 bin lira ceza kesildi - Haber
17:26   Vatandaşı memnun eden uygulama! Üslup kuralına uymayan pazarcının tezgahı kapatılıyor - Haber
17:20   Sinan Aygün savcıya ifade verdi - Haber
24.12.2019 19:25:32