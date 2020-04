KKTC'li siyasetçiler AA'nın 100. yılını kutladı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay ile Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, Anadolu Ajansının (AA) 100'üncü kuruluş yıl dönümünü kutladı.Meclis Başkanı Uluçay, AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Şenol Kazancı'ya gönderdiği kutlama mesajında, "Sadece Türkiye 'nin değil, dünyanın da sayılı ve saygın ajanslarından biri olan Anadolu Ajansımızın 100. kuruluş yıldönümünü bizler de büyük bir gururla kutluyoruz." ifadesini kullandı.KKTC'de bir yandan ekonomik olarak arzu ettikleri refah seviyesine gelmeye çalışırken, siyasi olarak da dünyada hak edilen yeri alabilme adına mücadeleyi sürdürdüklerini belirten Uluçay, mesajında "Bu mücadelede, Anadolu Ajansının bizlere vermiş olduğu destek ve katkı her zaman için yolumuza daha iyi bakabilmek adına moral kaynağı olmuştur." değerlendirmesine yer verdi.Uluçay'ın kutlama mesajı şöyle devam etti:"Ülkemiz, Türkiye Cumhuriyeti ve tüm dünyanın zor günlerden geçtiği bugünlerde birlikte el ele vererek her şeyin üstesinden gelebileceğimizi düşünmekteyim. Anadolu Ajansının her geçen gün büyüyen ve güçlenen Türkiye Cumhuriyeti ile birlikte paralel olarak büyüceğine ve gelişeceğine olan inancım tamdır. Bu duygu ve düşüncelerle, şahsınız nezdinde tüm çalışanlarınızı ve Ajansın bugünlere gelmesinde emeği geçenleri kutlar, bugün hayatta olmayan çalışanlarınızı da saygıyla yad ederim."Bakan Taçoy da Twitter mesajında AA'nın 100'ncü yılını kutladı.Taçoy, şunları kaydetti:"Kıbrıs Türk halkının sesinin de dünyaya duyurulmasında öncülük eden ajanslardan biri olan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatıyla 'Anadolu'nun sesini dünyaya duyurmak için' kurulan Anadolu Ajansının 100. kuruluş yıl dönümünü kutlarım."

