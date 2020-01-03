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KKTC Meclis Başkan Yardımcısı Töre: "Amaç Türkiye ve KKTC'yi dışlayarak egemenlik oluşturmak"

KKTC Meclisi Başkan Yardımcısı Zorlu Töre, EastMed projesinin amacının, Türkiye'yi ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni dışlayarak egemenlik oluşturmak olduğunu söyledi.

03.01.2020 20:36 | Son Güncelleme: 03.01.2020 20:41 KKTC Meclis Başkan Yardımcısı Töre:
KKTC Meclisi Başkan Yardımcısı Zorlu Töre, EastMed projesinin amacının, 'yi ve Kuzey Türk Cumhuriyeti'ni dışlayarak egemenlik oluşturmak olduğunu söyledi.

KKTC Meclisi Başkan Yardımcısı Zorlu Töre, yaptığı açıklamada EastMed projesinin, Türkiye ve KKTC'yi dışlayarak egemenlik oluşturma amacında olduğunu söyledi. Doğu Akdeniz'de var olan Hidrokarbon yataklarının Türkiye'nin içinde yer alacağı projelerle gerçekleşebileceğini ifade eden Töre, dayatma projelerin ilgili taraflara ve bölge ülkelerine zarar vereceğini de belirterek, "Rum-Yunan- anlaşması şeklinde oluşan EastMed projesi ekonomik değildir. Coğrafi olarak da inşası mümkün görülmemektedir. Buna rağmen başka ülkeleri de yanlarına alarak bu projeyi gerçekleştireceklerine inanan Rum-Yunan-İsrail tarafı, EastMed projesine imza koymuşlardır" ifadelerini kullandı.

Töre ayrıca, Türkiye ve KKTC düşmanlığı ile akıl karıştıranların, mutlaka duvara toslayacaklarını vurguladı. - LEFKOŞA

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Türkiye, İsrail, Kıbrıs, Politika

Kaynak: İHA

Politika

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