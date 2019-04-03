KKTC Meclis Başkan Yardımcısı Töre'nin Doktorundan Açıklama

Kaynak: İHA

Kalp krizi geçiren Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Meclis Başkan Yardımcısı Zorlu Töre'nin doktoru Töre'nin durumunun stabil olduğunu ve baypas ameliyatına alınacağını açıkladı.Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Meclis Başkan Yardımcısı Zorlu Töre'nin sabah saatlerinde geçirdiği kalp krizi sonrası kaldırıldığı Doktor Burhan Nalbantoglu Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Adil Özyılkan açıklama yaptı. Töre'nin durumunun stabil olduğunu belirten Özyılkan, Töre'nin tıkalı olan 3 damarından birinin açıldığını ve kalan iki damarın açılması için de uygun bir zamanda kendisine baypas ameliyatı yapılacağını belirtti. - LEFKOŞA