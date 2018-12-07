KKTC Meclis Başkanı Uluçay, Kılçdaroğlu'nu Kabul Etti

KKTC
'de bulunan Cumhuriyet Halk Partisi
(CHP
) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu
, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay'la da bir araya geldi.
KKTC Meclis Başkanı Uluçay, Meclis Şeref Salonu'nda Kılıçdaroğlu'nu kabul etti. Görüşmede Meclis Başkan Yardımcısı Zorlu Töre de hazır bulundu. Kılıçdaroğlu, "Aslında çok partili koalisyon, demokrasilerin güçlenmesi açısından çok önemli. Almanya
uzun yıllardır koalisyonla yönetilen bir ülke. Ekonomide büyük başarılar sağladı koalisyonlarla yönetilmesine karşın. Aynı zamanda toplumsal dengenin sağlıklı gelişmesi, oturması açısından da çok önemli. Kuzey Kıbrıs
'ın bu açıdan demokrasi kültürünün gelişmesine de çoklu koalisyon katkı veriyor büyük ölçüde. O açıdan biz sizlere başarılar diliyoruz. Koalisyonları yönetmek biraz zor ama zaten önemli olan da zoru başarabilmek" dedi.
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, "Şundan emin olmanızı isteriz sayın başkan. Kendi ülkenizin çıkarlarına ne kadar önem veriyorsanız, biz de Anavatan'daki siyasetçiler olarak sizin duyarlılığınızı paylaşıyoruz" diye konuştu.
Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay da KKTC'deki Meclis yapısıyla ilgili bilgi verdi. 4 partili koalisyonun demokrasinin köklenmesi açısından iyi bir fırsat olduğunu söyleyen Uluçay bu fırsatın iyi değerlendirilmesi temennisinde bulundu.
Kuraklık sıkıntısı çekme derdinde olan KKTC'nin ansızın bir sel felaketiyle karşı karşıya kalmasının herkesi üzdüğünü belirten Uluçay, dünyada ekolojik değerlerin değiştiğini ve kendilerine düşenin de bu ekolojik sisteme uygun altyapıları hayata geçirmek olduğunu kaydetti.
İnsan için en iyisini yapmaya çalışacaklarını belirten Uluçay, bugüne kadar Türkiye Cumhuriyeti
ile birlikte hareket ettiklerini ve bundan sonra da birlikte çalışmaya devam edeceklerini söyledi.
Konuşmaların ardından ziyaretin anısına hediye takdimi de yapıldı. - LEFKOŞA
07 Aralık 2018 Cuma 14:23