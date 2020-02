KKTC'nin 3. Cumhurbaşkanı Eroğlu: "KKTC halkının gönlü hep ana vatandadır"

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) 3. Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, "KKTC halkının gönlü hep ana vatandadır. Ana vatanda yaşayan kardeşlerine bağlılıkları son derece fazladır. Biz her zaman şunu söyleriz; KKTC ana vatan olmazsa yaşayamaz." dedi.Bir dizi program için Mersin'de bulunan Eroğlu, Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği Mersin İl Başkanlığını ve Muharip Gaziler Derneği Mersin Şube Başkanlığını ziyaret etti.Eroğlu, yaptığı konuşmada, KKTC'nin bu noktaya gelmesinde gazilerin büyük katkısının olduğunu söyledi.Kıbrıs Mutlu Barış Harekatı'nın kendilerine özgürlüklerini kazandırdığını ifade eden Eroğlu, bu harekat sayesinde o bölgede KKTC'nin kurulduğunu anlattı.KKTC'nin kendisini ana vatandan ayrı saymadığını dile getiren Eroğlu, şöyle devam etti:"Tahsil için 1956 yılında ilk kez Türkiye'ye geldim. Türkiye'nin bursuyla okumuş, doktor olmuş birisiyim. Dolayısıyla ana vatan nedir, ana vatan olmasaydı ne olurduk, bugünlere kimlerle, nasıl geldik, bunları bilen bir neslin temsilciyim. Onun için KKTC halkının gönlü hep ana vatandadır. Ana vatanda yaşayan kardeşlerine bağlılıkları son derece fazladır. Biz her zaman şunu söyleriz; KKTC ana vatan olmazsa yaşayamaz. KKTC'nin varlığı ana vatanla diyalogdan, iş birliğinden geçer. Zaten Türkiye bizim ana vatanımızdır. Değişik topraklarda yaşasak da hepimiz Türk'üz. Ben Türk olduğumu biliyorum, siz Türk olduğunuzu biliyorsunuz. Kıbrıs'ta yaşayanlarla burada yaşayanlar Türk oğlu Türk'tür.""Ana vatana gönülden bağlıyız"Eroğlu, amaçlarının Kıbrıs'ta yaşayan insanları huzurlu ve mutlu etmek olduğuna değinerek, "Ana vatanımız Türkiye'ye karşı zaman zaman dil uzatanlar olabilir. Her ülkede değişik düşünceler içerisinde veya bu ana vatan sevgisini, öfkesini oya çevirme içerisinde olanlar olabilir. O bizi ilgilendirmez. O gibi düşünceler Kıbrıs Türk halkını temsil edemez. O düşünce temsilcileri de KKTC halkını temsil edemez." ifadesini kullandı.Ana vatana gönülden bağlı olduklarını dile getiren Eroğlu, şöyle konuştu:"Ana vatan Türkiye olmadan KKTC'nin devam ettirilemeyeceğini bilen insanlarız ve şükrediyoruz. Kıbrıs Barış Harekatı'nda cephe gerisinde doktor olarak görev aldım. Memlekete doktor olarak döndüğümden beri Denktaş Bey'le o mücadeleye başlamış, Denktaş Bey ölene kadar yanında olmuş biriyim. Yaratmaya çalıştığımız eseri KKTC olarak görmekten mutluyuz, huzur içerisindeyiz. Türkiye ile bize düşen görev bu devleti yaşatmaktır. Bu milli bir görevdir. Bu görevi ana vatan Türkiye ile omuzlamış olmanın hazzını da yaşamış biri olarak karşınızdayım. Siz gazilerimize yürekten teşekkür ediyorum. İyi ki vardınız. İyi ki Kıbrıs'a vardınız. İyi ki Kıbrıs'ı bize vatan yaptınız."Muharip Gaziler Derneği Mersin Şube Başkanı Kemal Cındız da Eroğlu'nun gazileri ziyaret etmesinden dolayı onur duyduklarını dile getirdi.Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği Mersin İl Başkanı Halil Kur ise KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın talihsiz açıklamalarının kendilerini ve gazileri üzdüğünü belirterek, "Cumhurbaşkanı Akıncı'nın bu konuda geri adım atarak ortamı ılıman hale getirmesini bekliyoruz. Aksi takdirde bu memleket, vatan, toprak için canını feda edenlerin bu söz arkasında kemikleri sızlamaktadır." diye konuştu.Konuşmaların ardından Eroğlu'na plaket takdim edildi.