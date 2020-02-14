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KKTC'nin 3. Cumhurbaşkanı Eroğlu'ndan Erdemli'ye ziyaret

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) 3. Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, Mersin'in turizm merkezlerinden Kızkalesi'ni gezdi.

14.02.2020 14:37 | Son Güncelleme: 14.02.2020 14:40
Kuzey Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) 3. Derviş Eroğlu, Mersin'in turizm merkezlerinden 'ni gezdi.
Eroğlu, kentteki programı kapsamında geldiği ilçesinde, Kıbrıs Barış Harekatı Parkı ile UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ndeki Kızkalesi'ni ziyaret etti.
İlçenin ünlü limonatasından ikram edilen Eroğlu, gezdiği yerlerde hatıra fotoğrafı çektirdi.
Eroğlu'na ziyaretlerinde İlçe Kaymakamı Avni Kula, İlçe Belediye Başkanı Mükerrem Tollu ile KKTC Mersin Başkonsolosu Zalihe Mendeli ve Lefkoşa Dostluk Derneği Başkanı Ali Kansu da eşlik etti.
KKTC'nin 3. Cumhurbaşkanı Eroğlu'ndan Erdemli'ye ziyaret

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Kaynak: AA


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