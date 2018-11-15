KKTC'nin 35. Kuruluş Yıl Dönümü

15 Kasım 2018 Perşembe 11:44



15 Kasım 2018 Perşembe 11:44

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) 35. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Mersin'de tören düzenlendi.KKTC Mersin Başkonsolosluğunca Cumhuriyet Alanı'nda düzenlenen törende, KKTC Mersin Başkonsolosu Ayşen Volkan İnanıroğlu ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.İnanıroğlu, konuşmasında, KKTC'nin 35. kuruluş yıl dönümünü, harekatın başlangıç noktası olan Mersin'de kutlamaktan mutluluk duyduklarını söyledi.KKTC'nin kuruluşunun Kıbrıs Türk halkının bağımsızlık ve egemenliğe olan inancının sonucu olduğunu belirten İnanıroğlu, şöyle devam etti:"Bugün 100 binin üzerinde öğrencinin yüksek öğrenim gördüğü, 19 üniversitesi bulunan ve yılda 2 milyon turistin ziyaret ettiği eğitim ve turizm cenneti ülkemiz ekonomisi kalkınmakta, Kıbrıs Türk halkı geleceğe daha umutla bakmaktadır. Kıbrıs Türk halkının her zaman yanında olan, maddi ve manevi desteğini esirgemeyen ana vatanımız Türkiye Cumhuriyeti ile birlik ve beraberlik içerisinde cumhuriyetimizi sonsuza kadar yaşatacağız."Öğrencilerin, günün anlam ve önemine ilişkin şiirler okuduğu törende, halk oyunları ekipleri de gösteriler sundu.Törene, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz ve gaziler de katıldı.