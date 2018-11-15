KKTC'nin 35. Kuruluş Yıl Dönümü

Yenipazar
Belediye Başkanı İlhan Özden
, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
'nin 35. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.
Özden, mesajında, şehit düşen Kıbrıs Türkleri'ne ve kahraman Türk askerlerine Allah'tan rahmet diledi.
Şehitlere rahmet ve gazilere şükranlarını dile getiren Özden, "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 35. kuruluş yıl dönümü kutlu olsun. Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş
'ı rahmet ve minnetle yad ediyoruz. Şehit düşen Kıbrıs Türkleri'ne ve kahraman Türk askerlerine Allah'tan rahmet diliyor, tüm gazilerimize saygı ve şükranlarımızı sunuyoruz." ifadesini kullandı.
Yenipazar,Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti,Kıbrıs
15 Kasım 2018 Perşembe 12:05