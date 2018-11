KKTC'nin 35. Kuruluş Yıl Dönümü

15 Kasım 2018 Perşembe 13:18



TBMM Başkanı Binali Yıldırım, "KKTC'li kardeşlerimizin ekonomik, sosyal, kültürel ve siyasi yönden gelişmesi için her türlü desteği sürdürecek ve Kıbrıs Türklerinin yarınlara güven içinde bakmaları için etkin garantörlük hakkımızdan vazgeçmeyeceğiz." ifadesini kullandı.Yıldırım, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) bağımsızlığının 35. yılı nedeniyle yayımladığı mesajda, dünya devletler ailesinin onurlu bir üyesi olmak gayesiyle 15 Kasım 1983'te bağımsızlığını ilan eden KKTC'nin, Kıbrıs Adası'nda her iki kesimin razı olacağı siyasi eşitlik, adil yönetimi öngören kalıcı çözüm sağlanıncaya kadar bağımsızlık kararından taviz vermeden varlığını sürdüreceğini vurguladı.Meclis Başkanı Yıldırım, Birleşmiş Milletler (BM) ve Avrupa Birliği (AB) nezdinde yürütülen kalıcı barışı tesis etme çabalarının olumlu bir sonuca ulaşmasının, Kıbrıs Türkü'nün uluslararası toplumla bütünleşmesini sağlayacak şartların güvence altına alınmasıyla mümkün olacağını bildirdi.Yıldırım, mesajında şunları kaydetti:"Türkiye, 20 Temmuz 1974 Harekatı'ndan itibaren yaptığı gibi, Kuzey Kıbrıslı kardeşlerimizin yanında olmaya devam edecektir. KKTC'li kardeşlerimizin ekonomik, sosyal, kültürel ve siyasi yönden gelişmesi için her türlü desteği sürdürecek ve Kıbrıs Türklerinin yarınlara güven içinde bakmaları için etkin garantörlük hakkımızdan vazgeçmeyeceğiz. Bugün vesilesiyle Kuzey Kıbrıslı kardeşlerimin gurur gününü bütün samimiyetimle tebrik ediyor, barış, huzur ve refah dolu nice yıllar temenni ediyorum."