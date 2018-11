KKTC'nin 35. Kuruluş Yıl Dönümü Kutlanıyor

15 Kasım 2018 Perşembe 14:54



Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, "Ucu açık, sonuç odaklı olmayan müzakere süreçlerinin artık geride kaldığını belirterek, "Bu hususun Birleşmiş Milletler (BM) raporlarında da yer almaya başlamış olması memnuniyet vericidir." dedi.KKTC'nin 35. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Lefkoşa'da Dr. Fazıl Küçük Bulvarı'nda tören düzenlendi.Törene, Akıncı'nın yanı sıra Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, KKTC Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay, KKTC Başbakanı Tufan Erhürman, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Celal Adan, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, bakanlar, milletvekilleri, kurum kuruluş temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.Cumhurbaşkanı Akıncı, törende yaptığı konuşmada, Kıbrıs Türk halkının da kendi devlet örgütünü oluşturmasının bir hak olarak ortaya çıktığını ve 1974 öncesinde Kıbrıs Türk Yönetimi adı altında düzenlemelere gidildiğini anımsattı.Kıbrıs'ta 1974 ile otonom yönetim ve 13 Şubat 1975 tarihinde Kıbrıs Türk Federe Devleti'nin ve 15 Kasım 1983 günü ise KKTC'nin kurulduğunu kaydeden Akıncı, "Adı ne olursa olsun, Kıbrıslı Türklerin kendi kendilerini yönetme hakkının bir ifadesi olan devlet örgütlenmesi, KKTC olarak 35 yıldır halkımıza hizmet vermeye çalışmaktadır." diye konuştu."Ucu açık, sonuç odaklı olmayan müzakere süreçlerinin artık geride kaldığını" belirten Akıncı, şunları ifadeleri kullandı:"Bu hususun Birleşmiş Milletler raporlarında da yer almaya başlamış olması memnuniyet vericidir. Geçmişteki mutabakatlara bağlı kalarak bu adada egemenliğin iki eşit taraftan neşet edeceği, siyaseten eşit iki kurucu devletin varlığına dayalı yeni bir federal ortaklığı oluşturmaya hazır olacağız. Her iki tarafın eşitlik, özgürlük ve güvenlik içinde yaşamasının koşullarını oluşturmak, yine her iki tarafın iradesine bağlıdır. Yetkilerin ve zenginliklerin adil biçimde paylaşılacağı, bölgemizi yeni gerginliklerin değil, iş birliği olanaklarının merkezi haline getirecek bir anlayışı, Rum tarafında da görmeyi arzu ediyoruz."Akıncı, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Kıbrıs sorunu için görevlendirdiği geçici özel danışmanı Jane Holl Lute'nin yıl sonundan önce garantör ülkelere ve adaya yapacağı ziyaretin sonuçlarını da görmek istediklerini dile getirerek, "Biz her zaman olduğu gibi yapıcı ancak haklarımızı korumanın da bilincinde olmaya devam edeceğiz. Bu düşüncelerle KKTC'nin 35. yılında hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum." diye konuştu.Türk Silahlı Kuvvetlerinin Mehteran Birliğinin de konser verdiği törende, Lefke ve Erenköy'den gelen bayraklar Cumhurbaşkanı Akıncı'ya takdim edildi.Tören, Halk Dansları gösterisi ve resmi geçidin ardından Solo Türk uçuşu ile sona erdi.