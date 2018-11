KKTC'nin bağımsızlığının 35'nci yılı

15 Kasım 2018 Perşembe 11:16



KKTC'nin bağımsızlığının 35'nci yılıİSTANBUL - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Bağımsızlık Günü İstanbul Aydın Üniversitesi'nde düzenlenen törenle geçmiş yad edilerek kutlandı. Açılış konuşmasını yapan Rektör Prof. Dr. Yadigar İzmirli, KKTC'nin kurucu liderleri Rauf Denktaş ve Fazıl Küçük'ün isimlerini anarken gözyaşlarını güçlükle tuttu. 'Yavru Vatan' Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 1983'te bağımsızlığını ilan ettiği gün olan ve her yıl 'KKTC Cumhuriyet Bayramı' olarak kutlanan 15 Kasım için, İstanbul Aydın Üniversitesi'nde düzenlenen törene Mütevelli Heyeti Başkanı Dr. Mustafa Aydın, Rektör Prof. Dr. Yadigar İzmirli, KKTC Milli Eğitim ve Kültür Eski Bakanı Dr. Özdemir Berova, Emekli Tümamiral Cem Gürdeniz, Emekli Büyükelçi Onur Öymen ve İAÜ Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Naim Babüroğlu katıldı."KKTC'ni daha etkin kılmak için çalışmalar başlattık"KKTC'nin kuruluşunun, özgürlüğünün 35'nci yılında hangi şartlardan, hangi sıkıntılardan geçilerek buralara geldiğini, arkadan gelen nesillere aktarmak, aynı acıyı ve problemleri yaşamamak adına bu gibi etkinlikleri her yıl düzenli olarak yaptıklarını söyleyen İstanbul Aydın Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Dr. Mustafa Aydın, "Temel maksadımız bir kurtuluş şöleninden daha da öte, arkadan gelen nesillerin bilinçlendirilmesi" dedi. KKTC'nin coğrafi konumuna değinen Dr. Mustafa Aydın şöyle devam etti; "Doğal şartları, dünyaya yakınlığı ve tabi ki iklim şartları ve ekonomik şartları oranın bir eğitim atası olma yönünde cazibe merkezi. Bu merkezi hayata geçirebilmek için atılması gereken bir takım adımlar var. İstanbul Aydın Üniversitesi'nin de yıllara dayanan tecrübesi ve bilgi birikimi mevcut. Bu tecrübe ve deneyimleri KKTC'mize aktararak oradaki eğitim kalitesini daha da arttırmak, üst düzeye çıkartmak, bilgi seviyesi daha yüksek öğrencilerin oraya gelmesini ve bu öğrenciler ile yeni yöntemler kurarak ülkenin kendi coğrafyasında daha etkin kılmak için bir takım çalışmalar başlattık. Bu maksatla Girne'de bir üniversiteyi hayata geçirdik. Her geçen gün biraz daha yukarıya çıkıyor. Bu çalışmalarla KKTC'mize bu ülkenin bir vatandaşı olarak, bir eğitimcisi olarak hizmet etmeyi amaç ettik. Bu çalışmaların bir uzantısı olarak da özellikle 74 yılı Kıbrıs harekatı öncesinde oradaki insanımızın, halkımızın karşılaşmış olduğu sorunlar, problemler ve nasıl çabalarla bu günlere geldiklerini arkadan gelen nesillere aktarmak zorundayız.""KKTC kökleşerek yoluna devam etmekte"15 Kasım'ın Kıbrıs Türkleri için çok önemli bir tarih olduğunu dile getiren KKTC Milli Eğitim ve Kültür Eski Bakanı Dr. Özdemir Berova, "15 Kasım, 1983 yılında yaklaşık yüzyılın biraz üzerinde süren bir toplumsal var oluşun devlet ile taçlandırıldığı gün. Bu bizi mutlu eden ve çok gururlandıran bir gün. Bu geçen süre içerisinde KKTC kökleşerek yoluna devam etmekte. En başarılı olduğumuz alanlardan birisi de yükseköğrenim. Bu alanda da büyük gelişmeler kaydettik. Böyle bir ortamda İstanbul'umuzun en gözde üniversitelerinden biri olan İstanbul Aydın Üniversitesi'nde bulunup Kıbrıs'ımızı, Kıbrıs'ımızın o mücadelesini, var oluşunu ve yaşadıkları o süreçleri burada paylaşabilme adına güzel bir etkinlikteyiz" dedi.Rektör gözyaşlarını zor tuttuSaygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan tören, İAÜ Rektörü Prof. Dr. Yadigar İzmirli'nin açış konuşmasıyla devam etti. Konuşmasında Kıbrıs'ın tarihsel süreci, Türk Mukavemet Teşkilatı'nın kuruluşu, 1974 Kıbrıs Barış Harekatı ve bugüne gelen süreci özetleyen Rektör Prof. Dr. İzmirli'nin, KKTC'nin kuruluşu ve bağımsızlığında görev alan, başta kurucu liderler Dr. Fazıl Küçük ve Rauf Denktaş'ı anarken gözyaşlarını güçlükle tuttuğu ve konuşmakta zorlandığı gözlendi."KKTC yavru vatan değil bizatihi ana vatandır"Tören daha sonra, moderatörlüğünü İAÜ Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Naim Babüroğlu'nun gerçekleştirdiği; Emekli Büyükelçi Onur Öymen ve Emekli Tümamiral Cem Gürdeniz'in ise konuşmacı olarak yer aldığı "Kuruluştan Günümüze KKTC'yi Etkileyen Gelişmeler" başlıklı bir panelle devam etti. Kıbrıs'ın tarihi, diplomatik ve askeri öneminin öne çıkarıldığı panelde Emekli Tümamiral Cem Gürdeniz "Kıbrıs Türkiye için 'yavru vatan' değil, bizatihi ana vatanın ta kendisidir" derken, Emekli Büyükelçi Onur Öymen ise istatistiklere göre KKTC'nin dünya üzerindeki 26'ncı demokratik ülke olduğunu ifade etti.KKTC toprağıyla kampüse mavi ladinPanelin ardından protokol, üniversitede açılan KKTC sergisi ile Kıbrıs Kültür Derneği ve Muharip Gaziler Derneğinin açtığı stantları inceledi. Sergi ve stant ziyaretlerinin ardından, KKTC'nin kuruluşunun 35'inci yıl dönümü münasebetiyle İAÜ Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü öğrencisi bir kadın ve bir erkek atlet tarafından taşınan KKTC bayrağı ve KKTC'den getirilen toprak, protokol tarafından karşılandı. Bu toprak kullanılarak İAÜ A Giriş Kapısı'nın yan tarafına bir adet mavi ladin ağacı dikildi.KKTC Milli Eğitim ve Kültür Eski Bakanı Dr. Özdemir Berova ayrıca, akşam saat 16.30'da, İAÜ bünyesindeki düşünce kuruluşlarından Batı Platformu'na da konuk oldu. Dr. Berova, bürokratlar, iş insanları, akademisyenler, yerel yöneticiler ve siyasetçilere Kıbrıs'ta eğitim ve Kıbrıs'ı "eğitim adası" olmaya götüren süreçle ilgili güncel bilgiler sundu.