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KKTC'nin ilk özel TV kanalı sular altında

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde sağanak yağış birçok bölgede etkili olmaya devam ederken, ülkenin ilk özel kanalı Ada TV'nin stüdyolarını su bastı, yayınlar kesildi.

08.01.2020 14:45 | Son Güncelleme: 08.01.2020 14:46
Kuzey Türk Cumhuriyeti'nde sağanak yağış birçok bölgede etkili olmaya devam ederken, ülkenin ilk özel kanalı Ada TV'nin stüdyolarını su bastı, yayınlar kesildi.
KKTC'de üç gündür süren sağanak yağış Lefkoşa, Girne ve Mağusa ve Güzelyurt ilçelerinde sel baskınları neden oldu. İlçelerdeki dereler taştı, polis trafiğe çıkacak olanları dikkatli olmaları konusunda uyardı. Girne'de meydana gelen sel baskınında ülkenin ilk özel kanalı Ada TV'nin stüdyolarını ve merkezini su bastı. Sel sonrasında kanalın stüdyoları ve haber merkezi kullanılamaz hala geldi.
Baskın sonrasında açıklama yapan Ada TV Yönetim Kurulu Başkanı Ali Özmen Safa, yoğun yağış sonrasında stüdyoların kullanılamaz duruma geldiğini ve en kısa zamanda yeniden uyduya çıkarak yayın yapmak için uğraştıklarını belirtti.
KKTC Başbakan Ersin Tatar da yoğun yağış alan bölgelerde incelemelerde bulundu.
(İHA)
KKTC'nin ilk özel TV kanalı sular altında

Kıbrıs, TV, Güncel

Kaynak: İHA


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