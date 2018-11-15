KKTC'nin Kuruluşunun 35. Yıl Dönümü - Detaylar

KKTC
'nin 35. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Lefkoşa'da Dr. Fazıl Küçük
Bulvarı'nda tören düzenlendi.
Törene, Akıncı'nın yanı sıra Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, KKTC Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay, KKTC Başbakanı Tufan Erhürman, AK Parti
Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz
, AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan
, Milliyetçi Hareket Partisi
Genel Başkan Yardımcısı Celal Adan
, Türkiye
'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat
Başçeri, bakanlar, milletvekilleri, kurum kuruluş temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.
fuat oktay,Kıbrıs
15 Kasım 2018 Perşembe 20:25