KKTC'nin Kuruluşunun 35. Yıl Dönümü Kutlanıyor

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
'ndeki (KKTC
) Girne
Boğaz Şehitliği'ne ziyarette bulundu.
Oktay, KKTC'nin kuruluşunun 35. yıl dönümü dolayısıyla Boğaz Şehitliği'nde düzenlenen törene katıldı.
Törende Oktay'a AK Parti
Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz
, AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan
, Milliyetçi Hareket Partisi
Genel Başkan Yardımcısı Celal Adan
, Türkiye
'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat
Başçeri de eşlik etti.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Türkiye Cumhuriyeti
adına hazırlanan çelengi şehitliğe bıraktı. Saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı eşliğinde bayraklar göndere çekildi.
Oktay, daha sonra, şehitlik özel defterine şunları yazdı:
"Aziz şehitlerimiz, kahraman Kıbrıs Türk halkının varoluş mücadelesi, huzuru, güvenliği ve esenliği için canlarınızı düşünmeden feda ederek kutsal şehadet mertebesine eriştiniz.Şanlı tarihimizde her birinizin yeri müstesnadır ve gösterdiğiniz büyük fedakarlık sonsuza dek şükran ve minnetle hatırlanacaktır.
Kıbrıs Türk halkının meşru mücadelesinde, Türkiye Cumhuriyeti'nin tarihi sorumluluğunu yerine getirme yönündeki kararlılığımızı manevi huzurunuzda bir kez daha yineliyoruz.Uğruna can verdiğiniz değerleri sonsuza dek yaşatmak bizlerin en kutsal görevidir.Bu duygularla omuz omuza çarpışmış aziz şehitlerimizi rahmetle ve minnetle anıyoruz.Ruhlarınız şad olsun."
Şehitler için dua okunmasının ardından Oktay ve beraberindekiler, şehit mezarlarına karanfil bıraktı.
Türkiye,fuat oktay,Kıbrıs
15 Kasım 2018 Perşembe 15:22