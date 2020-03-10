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KKTC Sağlık Bakanı: Alman turistte koronavirüs tespit edildi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Sağlık Bakanı Ali Pilli, Almanya'dan ülkeye gelen 65 yaşındaki bir turiste koronavirüs (Kovid 19) tespit edildiğini açıkladı.

10.03.2020 09:28 | Son Güncelleme: 10.03.2020 09:28
KKTC Sağlık Bakanı: Alman turistte koronavirüs tespit edildi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Sağlık Bakanı Ali Pilli, Almanya 'dan ülkeye gelen 65 yaşındaki bir turiste koronavirüs (Kovid 19) tespit edildiğini açıkladı. Bakan Pilli, Alman turistle birlikte gelen 30 turistin de karantina altına alındığını açıkladı. İsmi açıklanmayan Alman turistin kaldığı otelin de karantina altına alınabileceği belirtiliyor.


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Kaynak: DHA

Etiketler : Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, fahrettin koca, Almanya, Dünya
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