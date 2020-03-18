KKTC Sağlık Bakanı Pilli anjiyo olacak
KKTC Sağlık Bakanı Ali Pilli anjiyo olacak.
18.03.2020 17:20 | Son Güncelleme: 18.03.2020 17:20
KKTC Sağlık Bakanı Ali Pilli anjiyo olacak.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Bakanlar Kurulu toplantısı sırasında fenalaşarak Kolan Hastanesine kaldırılan Sağlık Bakanı Ali Pilli'ye kalp krizi şüphesi ile anjiyo yapılacak. Anjiyo sonrasında Pilli'nin sağlık durumu ile ilgili net durumun ortaya çıkacağı ifade edildi. - LEFKOŞA
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Bakanlar Kurulu toplantısı sırasında fenalaşarak Kolan Hastanesine kaldırılan Sağlık Bakanı Ali Pilli'ye kalp krizi şüphesi ile anjiyo yapılacak. Anjiyo sonrasında Pilli'nin sağlık durumu ile ilgili net durumun ortaya çıkacağı ifade edildi. - LEFKOŞA
Kaynak: İHA
Etiketler : Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, fahrettin koca, Kabine, Kıbrıs, Güncel