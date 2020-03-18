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KKTC Sağlık Bakanı Pilli, hastaneye kaldırıldı

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Sağlık Bakanı Ali Pilli, Bakanlar Kurulu sırasında tansiyonunun düşmesi nedeniyle hastaneye kaldırıldı.

18.03.2020 16:33 | Son Güncelleme: 18.03.2020 16:33
KKTC Sağlık Bakanı Pilli, hastaneye kaldırıldı

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Sağlık Bakanı Ali Pilli, Bakanlar Kurulu sırasında tansiyonunun düşmesi nedeniyle hastaneye kaldırıldı. 

Edinilen bilgilere göre, koronavirüs nedeniyle yapılan Bakanlar Kurulu'nda rahatsızlaşan Pilli, hemen Lefkoşa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Demirören Haber Ajansı'na konuşan Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu, Pilli'nin stres ve yorgunluktan hastaneye kaldırıldığı, bir şeyinin olmadığını söyledi. Gözlem altına alınan Pilli'nin sağlık durumun iyi olduğu belirtildi. 

Görüntü Dökümü

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-Bakanın görüntüsü


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Kaynak: DHA

Etiketler : fahrettin koca, Kabine, Kıbrıs, Güncel

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