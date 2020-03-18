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KKTC Sağlık Bakanı Pilli hipertansiyon şikayetiyle hastaneye kaldırıldı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Sağlık Bakanı Ali Pilli, hipertansiyon şikayetiyle hastaneye kaldırıldı.

18.03.2020 17:00 | Son Güncelleme: 18.03.2020 17:00
KKTC Sağlık Bakanı Pilli hipertansiyon şikayetiyle hastaneye kaldırıldı
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Sağlık Bakanı Ali Pilli, hipertansiyon şikayetiyle hastaneye kaldırıldı.
KKTC Sağlık Bakanlığı Basın Bürosundan yapılan açıklamada, Bakan Pilli'nin yoğun bakımda olmadığı ve normal odada müşahede altında tutulduğu belirtildi.
Tetkiklerine devam edilen Pilli'nin bir süre daha gözlem altında tutulacağı kaydedildi.

Kaynak: AA

Etiketler : Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, fahrettin koca, Kıbrıs, Güncel

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