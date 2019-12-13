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KKTC Sağlık Bakanlığı, 'Şırınga Çikolataları'nın satışını yasakladı

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Sağlık Bakanlığı, Türkiye'de iki çocuğun ölümüne neden olan 'Şırınga Çikolata' olarak adlandırılan ürünlerin toplatılması kararı aldı.

13.12.2019 21:42 | Son Güncelleme: 13.12.2019 21:42KKTC Sağlık Bakanlığı, 'Şırınga Çikolataları'nın satışını yasakladı

KUZEY Türk Cumhuriyeti (KKTC) Sağlık Bakanlığı, 'de iki çocuğun ölümüne neden olan 'Şırınga Çikolata' olarak adlandırılan ürünlerin toplatılması kararı aldı.

Ankara ve Diyarbakır'da iki çocuğun şırınga şeklindeki çikolatanın kapağının boğazına kaçarak nefes borusunu tıkaması sonucu hayatını kaybetmesi üzerine KKTC Sağlık Bakanlığı, 'Şırınga Çikolata' olarak adlandırılan ürünlerin toplatılmasına karar verdi. Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Mustafa Akçaba'nın imzasıyla tüm birimlere gönderilen 'ivedi' yazıda, "Ürünlerin toplatılması ve satılmasının yasaklanması kararının alındığı" kaydedildi.

İVEDİ YAZI YAZILDI

Yazıda, "Ülkemize de 36 koli ithal edilen Bonart marka creaminjector (kakaolu fındık kreması) ürüne ait ambalajla ilgili Türkiye'de yaşanan üzücü iki olayın ardından Türkiye Cumhuriyeti Tarım ve Orman Bakanlığı'nın ürün güvenliği ile ilgili olarak başlatmış olduğu araştırma sonuçlanana kadar söz konusu ürünlerin piyasa ve okul kantinlerinde satışının durdurulması hususunda bilgi ve gereğini saygılarımla arz ederim" ifadelerine yer verildi.



Sağlık Bakanlığı, Türkiye, Kıbrıs, Dünya

Kaynak: DHA

Dünya

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