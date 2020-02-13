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KKTC sahilinde bulunan ceset için kayıp bekçinin babasından DNA örneği alındı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) sahilinde bulunan ve Mersin'in Tarsus ilçesinde 11 Ocak'ta denizde kaybolan bekçi Oktay Avcı'ya ait olabileceği değerlendirilen cesedin kimliği DNA testiyle belirlenecek.

13.02.2020 11:16 | Son Güncelleme: 13.02.2020 11:16KKTC sahilinde bulunan ceset için kayıp bekçinin babasından DNA örneği alındı
Kuzey Türk Cumhuriyeti (KKTC) sahilinde bulunan ve Mersin'in ilçesinde 11 Ocak'ta denizde kaybolan bekçi Oktay Avcı'ya ait olabileceği değerlendirilen cesedin kimliği DNA testiyle belirlenecek.
Önceki gün KKTC sahilinde bulunan bir cesedin balık tutmak için kayıkla denize açıldıktan sonra alınamayan bekçiye ait olma ihtimali üzerine Tarsus Emniyet Müdürlüğü durumu Avcı'nın ailesine haber verdi.
Bu bilgi üzerine baba İbrahim Avcı, bazı aile fertleriyle KKTC'ye gitti.
Oktay Avcı'nın annesi Meryem Avcı, AA muhabirine, eşinin halen KKTC'de olduğunu belirterek, "Eşim cesedin oğluma ait olduğunu teşhis etti ama kesin sonuç DNA testiyle belirlenecek. Sonuçları bekliyoruz." ifadesini kullandı.
Tarsus Emniyet Müdürlüğü bünyesinde mahalle ve çarşı bekçisi olarak görev yapan Avcı (32) ve arkadaşı bekçi Ömer Özer (32), 11 Ocak'ta balık tutmak için kayıkla denize açılmış, Özer'in cesedi 16 Ocak'ta yaklaşık 60 metre açıkta bulunmuştu. İki gün önce KKTC sahilinde bulunan cesedin Avcı'ya ait olabileceğini değerlendiren ekipler, ailesine durumu bildirmişti.

Tarsus, Kıbrıs, Güncel

Kaynak: AA

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