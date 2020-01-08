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KKTC sele teslim oldu! Güney Kıbrıs'ta sarı alarm verildi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde etkili olan sağanak sonrası taşkınlar oluştu. Güney Kıbrıs'ta da sel tehdidi nedeniyle sarı alarm ilan edildi.

08.01.2020 15:27 | Son Güncelleme: 08.01.2020 15:29

KKTC'de dün başlayan sağanak yağış nedeniyle Lefkoşa, Girne ve Mağusa İlçelerinde sel baskınları meydana geldi. İlçelerdeki dereler taştı, polis trafiğe çıkacak olanları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

KANAL SULAR ALTINDA KALDI

Girne'de meydana gele sel baskınında ülkenin özel kanallarından Ada TV'nin stüdyoları ve merkezini su bastı. Sel sonrası stüdyolar ve haber merkezi kullanılamaz hala geldi. Girne itfaiyesi kanaldaki suyun boşaltılması için çalışma başlattı. KKTC Başbakan Ersin Tatar da, yoğun yağışların olduğu Güzelyurt ile Lefke İlçelerinde incelemelerde bulundu.

RUMLAR SARI ALARM İLAN ETTİ

Sağanak yağış Güney Kıbrıs'ta da sarı alarm ilan edilmesine neden oldu. Bir çok merkezde sel baskınları meydana geldi. Güney Lefkoşa'da bir Rum aracı ile selin ortasında kaldı. Araç sürücüsü itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

KKTC sele teslim oldu! Güney Kıbrıs'ta sarı alarm verildi

Güney Kıbrıs, Kıbrıs, Güncel

Kaynak: DHA


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