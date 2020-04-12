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"KKTC Su Temin Projesi'nde onarım çalışmalarının Temmuz ayında bitmesi planlanıyor"

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, KKTC Su Temin Projesi'ndeki onarım çalışmalarına ilişkin, "Deniz çalışma koşullarının boru montajına uygun olacağı Haziran ayında arıza ve onarım çalışmalarına başlanacak.

12.04.2020 15:45 | Son Güncelleme: 12.04.2020 15:46
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, KKTC Su Temin Projesi'ndeki onarım çalışmalarına ilişkin, "Deniz çalışma koşullarının boru montajına uygun olacağı Haziran ayında arıza ve onarım çalışmalarına başlanacak. Herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı takdirde işin bir aylık sürede tamamlanmasını hedefliyoruz" dedi.
Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, yaptığı açıklamada, Türkiye'nin vizyon projelerinden olan ve dünyada eşi benzeri olmayan KKTC Su Temin Projesi'nin 2015 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde işletmeye alındığını belirterek, "Daha önce açıkladığımız gibi gibi isale hattının deniz geçişinde bir arıza olduğu tespit edilmişti. Yapılan incelemede, Türkiye kıyısına yaklaşık 8 kilometre mesafedeki iki borunun deniz düzeyine çıktığı görülmüştü. Bunun üzerine onarım işinin yapılması için ivedilikle boru alım ihalesine çıkılmıştır. Bu kapsamda yedek borularla beraber her biri 500 metre uzunluğunda toplam 10 adet HDPE 100 borunun üretimi için Mersin Taşucu Limanında fabrikanın kuruluş çalışmalarına başlanmıştır. Ayrıca, arıza ve onarım işi kapsamında kullanılacak şamandıra ve diğer özel parçaların temin süreci de devam etmektedir" diye konuştu.
Pakdemirli, "Deniz çalışma koşullarının boru montajına uygun olacağı Haziran ayında ise arıza ve onarım çalışmalarına başlanacak. Herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı takdirde işin bir aylık sürede tamamlanmasını hedefliyoruz. Bu süreçte Geçitköy Barajı'nda bulunan yaklaşık 13,7 milyon metreküp su, içme suyu amaçlı olarak şebekeye verilmeye devam edecektir. Onarım işleri tamamlanıncaya kadar KKTC'de herhangi bir su kesintisi olmayacaktır" ifadelerini kullandı.
(İHA) ’KKTC Su Temin Projesi’nde onarım çalışmalarının Temmuz ayında bitmesi planlanıyor’

Kaynak: İHA

Etiketler: Bekir Pakdemirli, Kıbrıs, Güncel
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