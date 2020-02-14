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KKTC Tüketiciler Derneği, Tatar çiftini "Yılın sevgili çifti" seçti

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersin Tatar ve eşi Sibel Tatar, KKTC Tüketiciler Derneği tarafından "Yılın sevgili çifti" seçildi.

14.02.2020 22:02 | Son Güncelleme: 14.02.2020 22:02KKTC Tüketiciler Derneği, Tatar çiftini
Kuzey Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersin ve eşi Sibel Tatar, KKTC Tüketiciler Derneği tarafından "Yılın sevgili çifti" seçildi.

KKTC Tüketiciler Derneği, Başbakan Ersin Tatar ve eşi Sibel Tatar'ı "Yılın sevgili çifti" seçti. Tatar çiftine 13 Mart'ta, Dünya Tüketiciler Günü kapsamında Golden Tulip Otel'de düzenlenecek etkinliklerde ödül ve plaket verilecek. Konuyla ilgili Tüketiciler Derneği'nden yapılan açıklamada, sevgilerini ömür boyu kalıcılaştırmak üzere yaşamlarını birleştirmiş olan Tatar çiftini, yaşamlarında ve Kıbrıs Türk halkının hak ve çıkarları için mücadelelerinde destek ve güç vermek amacıyla 'Yılın sevgili çifti' seçtikleri ifade edildi. - LEFKOŞA

Sibel Tatar, Kıbrıs, Tatar, Güncel

Kaynak: İHA

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