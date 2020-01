KKTC Turizm Şurası - KKTC Başbakanı Ersin Tatar

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersin Tatar , hükümetin turizmin bir devlet politikası olması yönünde çalışmalarının devam ettiğini söyledi.KKTC turizminin geleceğinin planlanması, 2020-2030 yılları arasında uygulanacak turizm politikasının belirlenmesi dolayısıyla düzenlenen KKTC Turizm Şurası'na, Başbakan Tatar'ın yanı sıra, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Turizm ve Çevre Bakanı Ünal Üstel, Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam, KKTC'li bakanlar, parti genel başkanları, milletvekilleri, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri ile Türkiye ve KKTC'den çok sayıda turizmci ve alanında uzman akademisyenler katıldı.Program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.Başbakan Tatar, KKTC'nin cennetten bir parça olduğunu söyleyerek, "Suyumuz da, yağmurlarımız da, çevremiz de, tarihimiz de, kültürümüz de, insanlarımız da ve yüreğimiz de var. Bu saatten sonra burayı geliştirmek ve dünyaya daha iyi anlatabilmek bize kalmış bir marifettir, bu da bizde vardır." dedi.Bugün artık pozitif düşünme vakti olduğuna dikkati çeken Tatar, şuraya katılan turizmcilerin ortaya koyduğu fikirleri alabilmenin, onlara enerji verebilmenin ve günün sonunda onlardan kazanımlar sağlamanın kendilerine kaldığını kaydetti."İnsanlarımızı daha fazla eğitmeliyiz"Tatar, Turizm Şurası'nı düzenleyen herkese teşekkür ederek, "Turizmde büyük başarılar var. 1970'lerde turist sayımız yüz bin bile yoktu. Şu anda sayın bakanımdan aldığım bilgi, 1,3 milyon turist ülkemize geldi. Birkaç yıl içerisinde bu sayı 1,5 milyon da olur, 2 milyon da olur." diye konuştu.Turist sayısından ziyade geceleme sayısının da önemli olduğuna dikkati çeken Tatar, KKTC'nin turizmden daha fazla pay alması adına nitelikli, cebinde daha fazla para olan ve daha çok kalacak turisti KKTC'ye çekmek gerektiğini söyledi.Başbakan Tatar, turizmin geliştirilmesi için çok çalışılması ve politika üretilmesi gerektiğini kaydederek, "İnsanlarımızı daha fazla eğitmeliyiz, meslek okullarında turizme daha fazla zaman ve kaynak ayırmalıyız ki insanlarımız turizmde üretken olabilsinler. Hükümetimiz turizmin bir devlet politikası olma noktasında çalışmalarını devam ettirmektedir." ifadelerini kullandı.Dışişleri Bakanı Özersay, turizmi bir devlet politikası yapacak olanın sektörün kendisi olduğunu belirtti.Başka sektörlerden farklı olarak turizm sektöründeki temsilciler ve paydaşların kendi içinde çok iyi organize olduğunu kaydeden Özersay, "Turizm sektöründe bulunanların yakın takibiyle turizmin devlet politikasına dönüşmesi daha bir mümkündür. Bu açıdan kendilerini tebrik ediyorum." diye konuştu."Yeni bir turizm vizyonu çıkacağından hiçbir kuşkum yoktur"Turizm ve Çevre Bakanı Ünal Üstel de dünyada yaşanan gelişmelerin, turizm sektöründe yeni strateji ve vizyonların hayata geçirilmesini zorunlu kıldığının yadsınamaz bir gerçek olduğunu söyledi.Turizm alanında ortaya çıkan yeni gelişmeleri, değişimleri ve gelecek beklentilerini tüm katılımcılarla şurada ele alacaklarını dile getiren Üsten, sektörün mevcut durumunu gözden geçirme ve geleceğe yönelik ulusal bir turizm politikası oluşturma şansı yakalayacaklarını vurguladı.Üstel, "Bakanlığımızın koordinasyonunda, turizmle ilgili kamu kurum, kuruluş temsilcileri, turizm meslek örgütleri, sivil toplum kuruluşları, uzmanlar, akademisyenler ve ana vatan Türkiye'den ve diğer ülkelerden gelen turizm profesyonellerinin çalışmaları sayesinde, şuramızın sonunda ortaya yepyeni ve çağı kucaklayan bir turizm vizyonu çıkacağından hiçbir kuşkum yoktur." dedi.Bakan Üstel, KKTC'yi hedeflerine ulaştıracak önemli bir danışma organı olarak gördükleri Turizm Şurası'nda çıkacak sonuçları bir kılavuz olarak kabul edeceklerini dile getirdi."KKTC'nin milli ve siyasi varlığının tanınması için çalışıyoruz"Bakan Yardımcısı Çam, Kıbrıs'ta bulunmanın her zaman büyük mutluluk vesilesi olduğunu söyledi.Dünya turizm sektörünün küresel, bölgesel ve yerel unsurlardan doğrudan etkilendiğine dikkati çeken Çam, Türk turizmine duyulan güvenin temelinde, çevre ile uyumlu, yenilikçi, sürdürülebilir ve rekabetçi gelişim stratejileriyle geliştirilen ve ziyaretçilere misafirperverlik ilkesiyle hizmet sunmanın olduğunu söyledi.Çam, "Giderek büyüme gösteren KKTC turizminde, 1975'te ölçülen 74 bin turistten 2018 itibariyle 24 kat artışla 1,8 milyon turiste, turizm geliri 30 kat artışla 30,2 milyon dolardan 912,4 milyon dolara erişme başarısı gösterilmiştir." diye konuştu.KKTC'deki yatak kapasitesinin de yaklaşık 10 kat artışla 2 bin 621'den 25 bin 438'e yükseltildiğine işaret eden Çam, "Türkiye olarak, KKTC'nin milli ve siyasi varlığının tanınması, uluslararası arenada bu varlığıyla hak ettiği şekilde siyasi, ekonomik, sosyal ve kültürel ilişkiler kurması ve güçlenmesi için kararlılıkla çalışmaya devam ediyoruz." dedi.Çam, Türkiye olarak KKTC'nin kültür ve turizm potansiyelinin, en etkili ekonomik ve uluslararası faydaya dönüşmesi adına proje ve destekleri de sürdürdüklerini kaydederek, yakın zamanda Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ofisininin açılmasının bu anlamda güçlü bir adım olduğunu söyledi.KKTC'yi her yaştan kişiler ve aileler için, "keşfedilmeyi bekleyen bir cennet" olarak tanımladıklarını söyleyen Çam, "KKTC her mevsim, gastronomiden eğlenceye uzanan birbirinden özgün zenginliği ve çeşitliliğiyle sizi keşfetmeye çağırıyor." diye konuştu.Öte yandan, Doğu Akdeniz Üniversitesi Turizm Fakültesi Dekanı Hasan Kılıç, Yeniden Doğuş Partisi Genel Başkanı Erhan Arıklı ve Demokrat Parti Genel Başkanı Fikri Ataoğlu da açılışta konuştu.Paneller ve komisyon çalışmalarıyla devam edecek KKTC Turizm Şurası, yarın sona erecek.