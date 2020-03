KKTC, ülkedeki Alman turistleri ülkelerine gönderiyor

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Turizm Bakanı Ünal Üstel, Gazimağusa'daki Salamis Otel'de koronavirüs (Covid-19) nedeniyle karantina altında tutulan Alman turistlerin Salı günü ülkelerine gönderileceğini açıkladı. Koronavirüs tedavisi gören 3 Alman turist ise taburcu edildi.

KKTC Turizm Bakanı Ünal Üstel, Alman turistler için charter seferler düzenleneceğini ifade ederek, "Her zaman ve her şartta, her konuda olduğu gibi küresel salgında da bizlerin yanında olan, her türlü desteği bizlerden esirgemeyen Anavatan Türkiye Cumhuriyeti ile birlikte, yaşamımızı ciddi şekilde etkileyen koronavirüs salgınını, el birliği ve aldığımız tedbirlere uyarak atlatacağız" dedi.

3 ALMAN TURİST TABURCU OLDU

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan 3 Alman turistin dün itibariyle tedavilerinin tamamlanıp, taburcu edildiğini belirten Üstel, "Taburcu edilen Alman vatandaşları, Salamis Otel'de ülkelerine geri gönderileceği güne kadar misafir edileceklerdir" dedi.

KKTC'de koronavirüs taşıyan 31 vaka bulunuyor.

Kaynak: DHA