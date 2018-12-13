KKTC ve Türkiye Yılın En İyileri Ödül Töreni, İstanbul Kongre Merkezi'nde Yapılacak

Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) en iyilerinin seçileceği 4. KKTC ve Türkiye Yılın En İyileri Ödül Töreni 20 Aralık Perşembe günü düzenlenecek.

2018'E DAMGA VURAN İSİMLER BİR ARAYA GELECEK

İlk kez Türkiye'nin ev sahipliğinde İstanbul Kongre Merkezi'nde gerçekleşecek ödül töreninin organizatörü Kutay Tuna, "AmacımızKıbrıslı ve Türk Sanatçıları, iş adamlarını, basın mensuplarını ve 2018'e damga vuran başarılı isimleri bir araya getirmek. Ayrıca bu organizasyonla hem iki kardeş ülke arasındaki bağa güçlü bir düğüm daha atmak, hem de hakkaniyet çerçevesinde gerçek başarıları ödülle taçlandırmayı hedefliyoruz." dedi.

BİR İLK GERÇEKLEŞTİRİLECEK

KKTC ve Türkiye'nin en başarılı isimlerinin belirleneceği ödül töreninin bir ilk olduğuna dikkat çeken Tuna, "Ortağım Resul Tavşan ile beraber 'İki ülke tek bayrak' sloganı için soluk aldığımız müddetçe bu geleneği sürdüreceğiz" diye konuştu.