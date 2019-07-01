KKTC'ye düşen cismin S-200 füze parçası olduğu açıklandı

KuzeyTürk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersin, başkent Lefkoşa ve Girne arasındakiköyü yakınlarına dün düşen cismin S-200 füzesinin bir parçası olduğunu açıkladı.Türk Ajansı Kıbrıs'ın (TAK) haberine göre, Başbakan Tatar,ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı (KTBK) Tümgeneral Yılmaz Yıldırım ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanı (GKK) Tuğgeneral Tevfik Algan'la basına açıklama yaptı.Tatar, düşen cismin İsrail ile Suriye arasındaki gerginlik sırasında Şam yönetiminin kontrolündeki füze savunma sisteminden ateşlenerek yanlışlıkla Ada'ya düştüğünün sanıldığını belirterek "S-200 füzesinin bir parçası Taşkent Güngör arasındaki bölgeye düştü ve tahribat yarattı." dedi.Olayın detaylarının Genelkurmay Başkanlığına iletildiğini ve konunun incelendiğini vurgulayan Tatar, "Ankara'da yapılan incelemeler ve KTBK ile GKK komutanlarının bize verdiği bilgilere göre, bu olay, kesin olmamakla birlikte, İsrail ve Suriye arasında artan gerginlik ve çatışma üzerine Suriye'nin füze sisteminin ateşlenmesiyle aksilik ve kaza sonucu raydan çıkması ve buralara intikal etmesiyle meydana gelmiştir." diye konuştu."Zehirli gaz veya kimyasal madde söz konusu değil"Düşen cismin zehirli gaz ya da kimyasal madde içerdiğine dair söylentilere açıklık getiren Başbakan Tatar, herhangi bir zehirli gaz ya da kimyasal maddenin söz konusu olmadığını, bu durumun Genelkurmay Başkanlığı tarafından da teyit edildiğini anımsattı.Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Özersay da füze parçasının, İsrail saldırıları karşısında Suriye'nin füze bataryalarının kontrolsüz ve yoğun ateş yönlendirmesiyle kaza sonucu Kıbrıs'a düştüğünü belirtti.Özersay, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'le yaptığı görüşmeye de değinerek Güler'in kendisine paniğe gerek olmadığını ve bu olayın kaza sonucu yaşanmış istisnai bir durum olduğunu söylediğini aktardı.Başkent Lefkoşa ve Girne arasındaki Taşkent köyü yakınlarına düşen yabancı cisim, patlamaya ve akabinde çevrede tahribata sebep olmuştu.