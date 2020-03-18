KKTC'ye gidecekler 14 gün boyunca karantinaya alınacak
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) gidecek tüm yolcular 14 gün boyunca karantina altına alınacak.
18.03.2020 09:30 | Son Güncelleme: 18.03.2020 09:30
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) gidecek tüm yolcular 14 gün boyunca karantina altına alınacak. Konuyla ilgili açıklama yapan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, "KKTC'ye gelecek olan uçaklardaki tüm yolcular, hem KKTC, hem de diğer tüm ülke vatandaşları, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları da dahil bundan böyle, ülkeye gelişlerinden itibaren belirlenen gözlem merkezlerinde 14 gün karantina altına alınacaklar" dedi.
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Kaynak: DHA
Etiketler : Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Kıbrıs, Dünya
Manşet
Haberler
Haberler
Türkiye'nin en eski kolonyacılarından olan markanın başındaki isim Cumhurbaşkanı'yla yaptığı konuşmayı anlattı
Haberler
CNN Türk spikeri Gözde Atasoy, 14 gün kuralını çiğneyip yayına çıktı
Haberler
Gaziantep'te Avrupa'dan gelen 11 öğrenci, öğretmen ve 1 görevli koronavirüs tedbirleri kapsamında gözlem altına alındı
Haberler
Herkes aynı soruyu soruyor: Koronavirüsten ölen kişi nasıl defnedilecek?
Haberler
Rusya Japonlarla geliştirdiği taşınabilir Kovid-19 test cihazını nisanda üretmeyi planlıyor
Haberler
Rize'de umreden dönen 438 kişinin test sonuçları negatif çıktı
Haberler
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsün etkisini yitirmesi için gereken süreyi verdi
Haberler
Survivor'da ada şartlarına alışamayan İlayda, diskalifiye edildi