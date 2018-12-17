Kkü'de "Genç Yazarlar Atölyesi Projesi"

Kırıkkale
Üniversitesinde (KKÜ) "Genç
Yazarlar Atölyesi Projesi" eğitimleri başladı.
KKÜ Genç Yazarlar Topluluğu tarafından yürütülen 45 kişinin eğitim aldığı projede eğitimler 3 ay sürecek.
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Şehit Üsteğmen Murat Taylan Öncel Salonu'nda başlayan eğitimler öncesinde AA muhabirine açıklamalarda bulunan proje koordinatörü Ali Kazancı
, lisansüstü, lisans ve ön lisans öğrencilerinin yoğun talep ve katılımları ile eğitimlerin devam ettiğini söyledi.
Eğitimleri alan öğrencilerden oldukça olumlu tepkiler aldıklarını belirten Kazancı, "Kırıkkale'de bir ilk yazarlık eğitimi. Çok istekli ve yetenekli bir ekip ile çalışıyoruz. Gayet verimli bir eğitim süreci geçiriyoruz. Bu projede bize destek olan herkese teşekkür ediyorum. Amacımız, iyilik bulaşıcıdır felsefesiyle yetiştirmeye çalıştığımız gençliğin, kendi yeteneklerini ortaya çıkarmak ve sonrasında eğitimi alan gençlerin Kırıkkale'deki okullara eğitim vermelerini sağlamaktır. Bu sayede okur-yazar bir neslin temellerini atarak Mehmet Akif'leri, örnek almalarını sağlamak." diye konuştu.
Kazancı,Kırıkkale,Genç
Kaynak: AA