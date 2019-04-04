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Kırıkkale Üniversitesi (KKÜ) Tıp Fakültesinde İbn-i Sina Palyatif Bakım Ünitesi açıldı.Ünitenin açılış töreninde konuşan KKÜ Rektörü Prof. Dr. Ersan Aslan, tıp fakültesinin kadrosu ve teknik imkanları ile Kırıkkale ve çevre illerdeki vatandaşlara sağlık hizmeti verdiğini söyledi.İbn-i Sina Palyatif Bakım Ünitesinin ilerleyici ve tedavisi olmayan hastalıklarda ağrı, beslenme ve solunum problemleri, depresyon gibi fiziksel ve ruhsal yakınmaların giderilmesi ve yaşam kalitesini artırmayı amaçladığını belirten Aslan, şunları kaydetti:"10 kişiden oluşan sağlık ekibi ile hizmet verecek olan İbn-i Sina Palyatif Bakım Ünitesinde 14 hasta odası, 28 yatak, çok amaçlı salon, ekip odası, banyo, muayene ve girişim odası ile palyatif bakım polikliniği bulunuyor. Rektör olarak göreve başladığımdan beri yaptığımız en güzel faaliyetlerden biri bu oldu. Bu ünitemizle hem Kırıkkale'deki yaşlı insanların hem de belli bir süre bakıma ihtiyacı olan insanların yüzünde bir tebessüme vesile olabilirsek çok mutlu olacağız. Yaşı ilerlemiş insanlarımıza yapacağımız destek ve üniversitemiz öğrencilerine yönelik etkinlikler devam edecek. Tıp fakültemiz, bu merkezi açarak öncülük etti. Hayırlı olmasını ve bundan sonraki çalışmalarımız için motivasyon kaynağı olmasını diliyorum."KKÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Dilek Keskin de ünitenin hocalara, hastalara ve asistanlara son derece yararlı olacağına inandığını ifade etti.Şu anda, Türkiye'deki tıp fakültelerinde çok az sayıda palyatif bakım ünitesi bulunduğunu anlatan Keskin, "Bu açıdan tıp fakültemiz, diğer tıp fakültelerine göre farkını ortaya koydu. Bu durum, tıp fakültemize değer katması açısından çok önemli. Katkılarından dolayı herkese çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.Konuşmaların ardından Aslan ve beraberindekiler kurdele keserek ünitenin açılışını gerçekleştirdi.