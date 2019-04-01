Klaas-Jan Huntelaar, Galatasaray'dan Teklif Aldığını Açıkladı

Bir dönem Real Madrid ve Milan gibi Avrupa'nın dev kulüplerinde de forma giyen Hollandalı golcü Klaas-Jan Huntelaar'dan gündeme bomba gibi düşen bir transfer açıklaması geldi. Şu anda Ajax forması giyen 35 yaşındaki dünyaca ünlü futbolcu, söz konusu açıklamayı ülkesinde yayın yapan NOS televizyonunda katıldığı bir programda kamuoyuyla paylaştı.

"GEÇMİŞTE TÜRKİYE'DE OYNAYABİLİRDİM"

Kariyeriyle ilgili bir soru üzerine konuşan Huntelaar, "Bazen, seçim yapmak zorunda kalıyorsunuz. Geçmişte Türkiye'de de oynayabilirdim ama bunu istemedim." sözlerini kullandı. Huntelaar'ın bu sözleri, Galatasaray'dan transfer teklifi aldığını şeklinde yorumlandı. Nitekim yıldız ismin adı, Schalke 04'te oynadığı dönemde Sarı Kırmızılılar ile anılıyordu.

"GALATASARAY'IN TEKLİFİYLE İLGİLENMİYORUM"

Ünlü santrafor, 2016 yazında Schalke'de oynarken Hollanda basınına verdiği bir demeçte " Galatasaray'ın teklifiyle ilgilenmiyorum. Her sene olduğu gibi yine teklif yaptılar. Ancak şimdilik Schalke'de kalacağım." şeklinde konuşmuştu.

(Fanatik)