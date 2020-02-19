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Klarnet Sanatçısı Hüsnü Şenlendirici'nin performansı kulaklardaki pası sildi

Bilecik Belediyesi şubat ayı kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen Taksim Trio konserinde sahne alan klarnet sanatçısı Hüsnü Şenlendirici'nin performansı ile büyük beğeni topladı.

19.02.2020 11:40 | Son Güncelleme: 19.02.2020 11:40Klarnet Sanatçısı Hüsnü Şenlendirici'nin performansı kulaklardaki pası sildi
Belediyesi şubat ayı kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen Trio konserinde sahne alan klarnet sanatçısı Hüsnü Şenlendirici'nin performansı ile büyük beğeni topladı.

Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezinde gerçekleştirilen konserde, klarnet sanatçısı Hüsnü Şenlendirici, kanun sanatçısı Aytaç Doğan ve müzisyen İsmail Tunçbilek, büyük bir performans sergiledi. Etkinliğe katılan Belediye Başkanı Semih Şahin ve eşi Serpil Şahin, Hüsnü Şenlendirici ve beraberindeki sanatçılara teşekkür ederek, çiçek takdim etti.

"Sanatçılarımız, kulaklarımızın pasını sildiler"

Performansları dolayısıyla sanatçılara teşekkür eden Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, "Ben öncelikle bütün Bilecikliler adına sanatçılarımıza teşekkür ediyorum. Gerçekten çok güzel bir gece yaşattılar bize. Sanatçılarımız, kulaklarımızın pasını sildiler. Bilecikliler her türlü hizmetin en iyisine layıktırlar. Onun için Bileciklileri böyle değerli sanatçılarımızla buluşturuyoruz ve buluşturmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Klarnet Sanatçısı Hüsnü Şenlendirici de Bilecik'te olmaktan duydukları memnuniyeti belirterek, Başkan Şahin'e teşekkür etti. - BİLECİK

Hüsnü Şenlendirici, Semih Şahin, Bilecik, Taksim, Güncel

Kaynak: İHA

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