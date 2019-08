Klasik araç tutkunları buluştu

Atatürk'ün Kastamonu 'ya gelişi ve Şapka İnkılabı'nın 94'üncü yıl dönümü ile 21'inci Türk Dünyası Günleri kapsamında klasik araçlar meraklıları için sergilendi.Kastamonu Belediyesince düzenlenen etkinlikte, başta İstanbul olmak üzere çeşitli illerden gelen 25 araçla şehir turu atıldı. Araç sürücüleri, daha sonra İsfendiyarbey İlkokulu bahçesine giderek araçlarını sergiledi. Vatandaşlar araçları inceleyerek, fotoğraf çektirdi.İstanbul Klasik Otomobilciler Derneği Başkanı Serkan Okay, gazetecilere yaptığı açıklamada, etkinliğe dernek olarak 15 araçla katıldıklarını söyledi.Araçların 1950 ile 1970 yılları arasındaki modellerden oluştuğunu anlatan Okay, "Atamızın Kastamonu'ya ayak bastığı 23 Ağustos'ta dernek olarak 15 araçla Kastamonu'da olmak istedik. Cumhuriyet değerlerini önemseyen bir kulübüz. Bu anlamda hem tarihimizi yaşatmak hem de tarihimizi korumak amacıyla bu tip organizasyonlarla milli birlik ve beraberliğimizin güçlendiğini düşünen bir kulübüz. Kastamonu Belediyemizin de büyük destekleri oldu." dedi.Araçların dönemlerine damgasını vuranlar olduğuna işaret eden Serkan Okay, şunları kaydetti:"Bu araçlara birer tarihi değer olarak bakıyoruz. Kendimizi emanetçileri olarak düşünüyoruz. Bunları geleceğe taşımak adına hem kullanıyor hem de yaşatmaya çalışıyoruz. Bu araçlar estetiği, konforu barındırıyor. Rengarenkler, bizleri cezbeden en büyük tarafı bu. Güncel araçlar siyah, beyaz ve gri tonlarında ama o dönemin araçları sanki birer sanat eseri edasında rengarenk. Bu araçları geleceğe taşımak adına bu misyonu devam ettireceğiz."Kastamonu Belediye Başkanı Rahmi Galip Vidinlioğlu ise programa katılan klasik araç sahiplerine teşekkür etti.Programın sonunda Okay tarafından Vali Yaşar Karadeniz ve Belediye Başkanı Vidinlioğlu'na birer plaket ve çiçek sunuldu.