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Klasik balenin büyülü masalı Uyuyan Güzel Ayakta alkışlandı

İstanbul Devlet Opera ve Balesi, bale tekniği ve estetiği yönünden bu sanat dalının en önemli ürünlerinden biri olan '' Uyuyan Güzel '' balesini 30 Kasım günü izleyicisiyle yeniden buluşturdu.

02.12.2019 16:27 | Son Güncelleme: 02.12.2019 16:28Klasik balenin büyülü masalı Uyuyan Güzel Ayakta alkışlandı

Koreograf - besteci işbirliğinin en güzel örneklerinden biri olan Uyuyan Güzel, ihtişamı ile seyircileri bu büyülü masalın içine çekti ve yine büyük beğeni aldı.

Aurora' yı Büşra Ay, Prens Florimund' u Erhan Güzel, Carabosse' u İlke Kodal, Leylak Perisi' ni Melike Koper, Prenses Florine ve Mavi Kuş' u Ami Naito ve Hasan Topçuoğlu dans ettiler.

Eserin koreografı Petipa; henüz yazılmamış bir müzik üzerine bu baleyi tasarlamış, Çaykovski; yazdığı güzel müzikle balenin bütün farklı kavramlarının, karakterlerin ve güçlüklerle dolu bale adımlarının en doğal biçimde kaynaşmasına olanak vermiştir.

Yüz yıllık uykuya dalan güzel bir prensesin öyküsünü anlatan klasik bir Avrupa masalı olan "Uyuyan Güzel'' 3, 5, 10, 12 Aralık saat: 20.00' de ve 7 Aralık saat: 16.00 'da Kadıköy Belediyesi Süreyya Opera Sahnesi'nde izleyicilerin karşısında olmaya devam edecek.


Prenses, Güncel

Kaynak: Bültenler

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