Haberler » Güncel » Klasik balenin unutulmaz masalı 'Uyuyan Güzel' yeniden sahnelerde - Haber

Klasik balenin unutulmaz masalı "Uyuyan Güzel" yeniden sahnelerde

Teknik ve estetik yönünden bale sanatının en önemli ürünlerinden biri olan "Uyuyan Güzel" adlı eser, İstanbul Devlet Opera ve Balesi (İDOB) tarafından yeniden sahnelenecek.

22.11.2019 16:32 | Son Güncelleme: 22.11.2019 16:32Klasik balenin unutulmaz masalı
Teknik ve estetik yönünden bale sanatının en önemli ürünlerinden biri olan "Uyuyan Güzel" adlı eser, Devlet Opera ve Balesi (İDOB) tarafından yeniden sahnelenecek.
İDOB'un 2017 yılında repertuvarına yeniden kattığı eser, 30 Kasım ile 3, 5, 7, 10 ve 12 Aralık tarihlerinde Kadıköy Belediyesi Süreyya Opera Sahnesi'nde sanatseverlerin beğenisine sunulacak.
Yüz yıllık uykuya dalan güzel bir prensesin öyküsünü anlatan ve klasik bir Avrupa masalı "Uyuyan Güzel"i Fransız balet Marius Petipa'nın koreografına sadık kalarak, İDOB Bale Başkoreografı Ayşem Sunal Savaşkurt sahneye koydu.
Müzikleri Pyotr İlyiç Çaykovski'ye ait olan eserde "Prenses Aurora" karakterini Büşra Ay ile Berfu Elmas, "Prens Florimund"u Erhan Güzel ile Batur Büklü ve Hasan Topçuoğlu, "Carabosse"yi İlke Kodal, Nuri Arkan ve Melike Koper, "Leylak Perisi"ni yine Koper'in yanı sıra Büşra Ay ve Merve Topaldemir, "Prenses Florine ve Mavi Kuş"u Zuhal Karaca, Ami Naito, Can Bezirganoğlu ve Hasan Topçuoğlu canlandırıyor.
Oyunun dekor tasarımında Adnan Öngün, kostüm tasarımında Çimen Somuncuoğlu, ışık tasarımında ise Önder Arık'ın imzası bulunuyor.
Klasik bale repertuvarının en önemli eseri olarak kabul edilen, konservatuvarlarda üzerine incelemeler yazılan "Uyuyan Güzel" ilk kez 1890 yılında St. Petersburg'da sahnelendi.

İstanbul, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
20:04 Esnaf, anne ile çocuklarını kamyonet altında kalmaktan kurtardı
20:02 Anne ile çocuklarını kamyonetin altında kalmaktan kurtarma anı kamerada
20:02 Şelaleler şehri sonbaharda da ziyaretçilerini büyülüyor
20:02 Manisa'da misafir olduğu evde ölen gencin arkadaşları gözaltına alındı
19:58 CHP'li Öztrak: 'Cumhurbaşkanlığımı ortaya koyuyorum' demek gerçekten ürkütücü
18:39 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: Doğu Akdeniz'de dördüncü sondajı yapıyoruz
18:28 Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan İzmir'den müjdeyi verdi: Süs bitkileri eğitim merkezini süratle kuracağız
17:51 Son dakika: Marmara'da 3.6 büyüklüğünde deprem! İstanbul'da da hissedildi
17:43 Son dakika: Devlet Bahçeli, erken seçim tartışmalarına kapıyı kapattı
14:15 Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk duyurdu: Lisede sınıfta kalma geri geliyor
11:19 Kara Cuma'da firmaların fiyat oyunu ifşa oldu
09:38 Terörist elebaşı Duran Kalkan'ın genç kızlara tecavüz ettiği görüntüler emniyet güçlerine teslim edildi
00:39 THY uçağı Odessa'da pistten çıktı: Yolcular tahliye edildi
22.11.2019 20:05:17