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Klasik müzik eşliğinde Hint keneviri yetiştirmişler

Antalya'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

18.03.2020 17:24 | Son Güncelleme: 18.03.2020 17:26
Antalya'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.
Antalya Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Kemer ilçesindeki bir villada klasik müzik eşliğinde Hint keneviri yetiştirildiği bilgisi üzerine operasyon yapıldı.
Operasyonda 22 kilo 800 gram esrar, 198 kök Hint keneviri, bir kuru sıkı tabanca ve 10 fişek ile kenevir bitkisi yetiştirmek için kurulan düzenek ele geçirildi. Şüphelilerin, villa içine kurdukları ses sistemiyle klasik müzik dinletisi yapması dikkati çekti.
Olayla ilgili birisi kadın 4 zanlı gözaltına alındı.
Şüpheliler, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan adliyeye sevk edildi. Klasik müzik eşliğinde Hint keneviri yetiştirmişler

Kaynak: AA

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Klasik müzik eşliğinde Hint keneviri yetiştirmişler
Etiketler : Antalya Emniyet Müdürlüğü, Antalya, Güncel

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