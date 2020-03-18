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Klasik müzik eşliğinde kenevir yetiştirmişler

ANTALYA'nın Kemer ilçesindeki bir villada kenevir bitkisi yetiştiren 4 kişi gözaltına alındı.

18.03.2020 15:42 | Son Güncelleme: 18.03.2020 15:42
Klasik müzik eşliğinde kenevir yetiştirmişler

ANTALYA'nın Kemer ilçesindeki bir villada kenevir bitkisi yetiştiren 4 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin çalışırken, klasik müzik dinlediği belirlendi.

Antalya Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kemer'de turizm sezonu öncesi bir villada klasik müzik eşliğinde kenevir bitkisi yetiştirildiği bilgisi üzerine çalışma başlattı. Kemer İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlileri ile villaya düzenlenen operasyonda, F.D., H.P., G.K.'nin yanı sıra, E.S.K. adlı kadın gözaltına alındı.

?Villada yapılan aramada 22 kilo 800 gram skunk, boyları 1,5 ile 2,5 metre arasında değişen 198 kök kenevir, 1 kurusıkı tabanca, bu tabancaya ait 10 mermi, kenevir bitkisi yetiştirmek için kurulan düzenek ele geçirildi. Şüphelilerin keneviri yetiştirmek için çalışırken, klasik müzik dinlediği belirlendi.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından, 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak ve Sağlamak' suçundan Kemer Adliyesi'ne sevk edildi.


Kaynak: DHA

Etiketler : Kenevir, Antalya, Kemer, Güncel

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