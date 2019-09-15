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Klasik ve modifiye araç tutkunları festivalde buluştu

Düzce'de düzenlenen Otomobil Festivali, klasik ve modifiye araç tutkunlarını bir araya getirdi.

15.09.2019 16:08Klasik ve modifiye araç tutkunları festivalde buluştu
Düzce'de düzenlenen Otomobil Festivali, klasik ve modifiye araç tutkunlarını bir araya getirdi.
Akçakoca Belediyesinin katkılarıyla Düzce Tuning tarafından Akçakoca Limanı'nda gerçekleştirilen festivalde buluşan yaklaşık 250 kişi, araçlarını sergiledi.
Farklı marka ve modellerdeki araçlar, aksesuar ve ses sistemleri ile ziyaretçilerin ilgisini çekti.
Festival sorumlusu Recep Çakmakçı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, etkinliğe klasik ve modifiye araç tutkunlarının ilgi gösterdiğini söyledi.
Çakmakçı, festivali her yıl farklı yerde düzenlediklerini belirterek, "Bu yıl festivalimizi Akçakoca'da yapıyoruz. Şu ana kadar 250 araç katılım sağladı.Yaklaşık 20-25 klasik aracımız var. Bu klasik araçlar Düzce'ye ilk kez geldi." diye konuştu.
Farklı illerden gelenler olduğunu aktaran Çakmakçı, "Demo araçlar ve Türkiye'nin büyük firmaları geldi. Genellikle gençlere hitap eden bir organizasyon oldu. Katılan kulüplere, kişilere, madalyaları ve kupaları teslim edilecek." ifadelerini kullandı.

Akçakoca, Düzce, Güncel

Kaynak: AA

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